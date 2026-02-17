Kaley Cuoco (40) se sincera sobre su hija: "Pasar tiempo con ella me recuerda qué es realmente lo importante"

Kaley Cuoco, estrella de 'The Big Bang Theory', asegura que la maternidad le ha cambiado radicalmente la vida. Antes de ser madre, la actriz enfocaba su existencia al trabajo y a crecer dentro del ámbito profesional, pero desde que tuvo a su pequeña ya no ve las cosas de la misma manera.

La reacción de Cuoco suele ser la habitual en las familias, puesto que los hijos hacen que la lista de prioridades cambie totalmente una vez están en nuestras vidas. La conocida como Penny en la casa de HBO realizó una entrevista recogida por Elle donde explicaba cómo su perspectiva de las cosas ha dado un giro.

Kaley Cuoco y Tom Pelphrey, su pareja, se convirtieron en padres de Matilda Carmine Richie Pelphrey, su hija, el 30 de marzo de 2023, y desde entonces nada ha sido igual: "Es la nueva luz de nuestras vidas", cuenta. "Pasar tiempo con ella me recuerda qué es realmente lo importante", continúa.

Kaley Cuoco afirma que su hija es la luz de su vida.

"Es la nueva luz de nuestras vidas"

"Este trabajo es maravilloso, pero tu familia es la base. Necesitamos saber cuáles son las cosas que de verdad importan". Cuoco, que lleva en el sector de la interpretación desde los cinco años, nunca había conocido otra motivación del trabajo, pero Matilda llegó para poner eso patas arriba y hacerla ver la vida con otros ojos.

"Nos miramos a los ojos y supimos que eso era lo esencial". Además, la actriz también confiesa que ya no quiere aceptar papeles como antaño, donde se subía a cualquier carro. Ahora siempre piensa cómo eso puede llegar a afectar a su familia y hay ocasiones que incluso rechaza ofertas.

"Hace diez años no lo habría dudado, ahora las decisiones son diferentes, todo le afecta a ella", asegura. "Aunque he viajado para trabajar antes, esta ha sido la primera vez que he dejado lejos a mi hija. Me he dado cuenta de que soy más fuerte de lo que pensaba".

"He crecido en este negocio, empecé con cinco años, y ahora ya sé qué es lo importante". Pero, con todo esto, que no cunda el pánico, porque Cuoco continúa desarrollando películas y series, solo que de una manera mucho más selectiva.

De hecho, si HBO se lo permite y hay posibilidad, la actriz estaría encantada de retomar a su querida Penny de 'The Big Bang Theory' en algún momento. ¿Puede que con una secuela tardía?