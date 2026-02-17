Hovik Keuchkerian, actor de 'La casa de papel': "Cuando vengo a 'El Hormiguero' soy facha y rojo en 'La Revuelta"

La entrevista de este lunes de Pablo Motos a Hovik Keuchkerian fue de todo menos aburrida. El actor, que acudió para presentar su espectáculo Grito, dio un sinfín de titulares en El Hormiguero.

Y esto es algo que se vio reflejado en las audiencias, porque el programa de Antena 3 lideró cómodamente al registrar un 12,1% de share y 1.579.000 espectadores de media, según datos de Kantar Media.

El Hormiguero se impuso a La Revuelta. El show de Broncano volvió a ser el peor parado del fútbol (a la misma hora jugaba el Barça) y la entrega firmó un discreto 9,8% y 1.283.000 seguidores.

Volviendo a Hovik, lo cierto es que el intérprete defendió su incómoda (pero necesaria) obra que arranca con la siguiente declaración de intenciones.

"A ver cuántos demócratas radicales, pseudolibrepensadores, cínicos de doble personalidad y bipolaridades manifiestas se mosquean esta noche, abanderadísimos todos de la libertad de expresión. Cuando se trata de su libertad, vale; cuando se trata de la de otro, se produce el efecto 'contigo no, bicho'".

Hovik Keuchkerian visitó este lunes, 16 de febrero, 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

El protagonista de La casa de papel explicó que, aunque Grito "no es un texto fácil ni para todos los públicos", defiende que todas las ideologías pueden coexistir. "Se puede ser gentuza y ser de izquierdas; se puede ser gentuza y ser de derechas".

Fue entonces cuando Pablo Motos se tiró a la piscina deslizando una pregunta comprometida. Inédita hasta ahora para cualquier invitado: "¿Eres de la fachoesfera por venir a El Hormiguero?".

Hovík Keuchkerian habla claro sobre la libertad #HovikEH pic.twitter.com/jYXi7rY2Mx — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 16, 2026

Y Hovik contestó sin medias tintas: "Yo soy facha cuando vengo aquí y rojo cuando voy a La Revuelta, y en mi mismo show me han llamado rojo y me han llamado facha a la vez".

"La mitad de lo que hago en un escenario es mío, mi preparación hasta que piso tabla, pero el otro 50% es del que está escuchando, lo pone la audiencia", decía.

O sea, que todo depende del espectador quien le escuche: "Cada uno está condicionado por sí mismo y recibe las cosas de una forma particular que no tiene por qué coincidir en absoluto con el de al lado que ha escuchado lo mismo".

Hovik concluyó su discurso sobre la libertad poniendo el foco en la opinión pública: "Hemos llegado a un punto en que no decido yo si soy un facha o un rojo, lo decides tú. Y esto se multiplica si hablamos de una masa o de un medio de comunicación, sea este o el de TVE con La Revuelta".