Denzel Washington (71) desvela su filosofía de vida y cómo lo ha llevado al éxito: "Siento que me estoy haciendo fuerte"

Denzel Washington es, sin duda, uno de los actores de mayor prestigio y fama de Hollywood, y si ha conseguido llegar hasta la cima interpretativa del sector audiovisual occidental ha sido gracias a su filosofía de vida, basada en el esfuerzo, la constancia y también en la aceptación.

Todo el mundo quiere ser famoso, tener una carrera de éxito y lidiar con los paparazzis, pero, por el contrario, nadie quiere asumir las consecuencias que puede acarrear esa fama. Washington, por el contrario, cree que eso debe formar parte del proceso y del camino.

A través de unas declaraciones recogidas por The Economic Times, el intérprete afirma que hay que aprender a lidiar con todo mediante una poderosa oración: "Si rezas para que llueva, también tienes que lidiar con el barro. Es parte del proceso", comenta.

Denzel Washington habla sobre su filosofía de vida

Lo que Denzel Washington viene a decir es que hay que cargar y enfrentarse a todo el camino hasta llegar a un objetivo. No hay que frustrarse, ni mucho menos, sino hacerse fuerte y seguir adelante con todo si queremos realmente lo que estamos deseando.

El actor utilizó esta potente oración para mantenerse en la fama y luchar contra el alcoholismo, un mal que le afectó tanto física como psicológicamente hasta el punto de alejarlo totalmente de la realidad. Si bien es cierto que usó esa adicción para paliar las tormentas de la fama, ahora está muy arrepentido y confirma que no ha vuelto a tomar ni gota de alcohol.

"He hecho mucho daño al cuerpo. Ya veremos. Ahora estoy limpio. Cumpliré 10 años este diciembre. Lo dejé a los 60, y desde entonces no he tomado ni un dedal. Las cosas se están abriendo para mí ahora que voy a hacer 70", explicaba, según recogen desde 'Men's Health'.

"Estaba viendo fotos mías en los Oscar por Macbeth, y me veía gordo con el pelo teñido, y me dije: 'Esos días se han acabado, tío'. Siento que me estoy haciendo fuerte. Ser fuerte es importante".

Ahora mismo, Denzel Washington está en uno de sus mejores momentos vitales, haciendo ejercicio y lejos de los vicios que una vez le pusieron en peligro.

Y por supuesto el artista sigue atado a la interpretación realizando todo tipo de proyectos. Tras aparecer en 'Gladiator II' y 'The Equalizer 3', Denzel Washington se prepara para desembarcar en Marvel con 'Black Panther 3' y, próximamente, será el protagonista de 'Aníbal'.