Delicious Martha, cocinera, 32 años: “Hacer unas galletas de mantequilla fue mi vía de escape a la ansiedad y al estrés"

Marta Sanahuja o, más conocida como Delicious Martha, será la sustituta de Samantha Vallejo-Nágera en MasterChef. La influencer llega al jurado del talent de RTVE en el que siguen Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

Con solo 32 años, la barcelonesa se ha convertido en referencia culinaria en redes sociales. Y es que Delicius Martha suma más de cinco millones de seguidores si sumamos el total de Instagram, TikTok y YouTube.

Lo cierto es que Martha explotó su faceta gastronómica después de una mala experiencia laboral. Tras estudiar Publicidad y Relaciones Públicas, su paso por una agencia de comunicación la llevó a desarrollar ansiedad y, lo que es peor, un trastorno de la conducta alimentaria (TCA).

De ahí que encontrara en la cocina su particular forma de evadir los problemas. Así lo recoge una entrevista concedida a La Voz de Galicia en el pasado: "Al principio todo iba muy bien, pero a medida que pasaban los meses cada vez lo llevaba peor".

"Me trataron bastante mal y eso, sumado a que acababa de salir de una relación de seis años en la que sufrí maltrato psicológico, desembocó en una enfermedad".

"Tenía muchísima ansiedad, estaba deprimida y no dormía por las noches", dijo por entonces.

Fue gracias a sus padres, según contó la influencer en sus redes, los que la ayudaron a salir de esa dificil situación. Pero lo cierto es que unas inocentes galletas de mantequilla acabaron siendo su salvavidas definitivo.

"Descubrí un munto totalmente nuevo. Desaparecía la ansiedad, el mal rollo y el estrés. A partir de ese momento me pasaba seis horas en la cocina feliz", reveló para confirmar que todo lo que lo que aprendido lo ha sido de forma autodidacta.

"Yo no empecé en la cocina porque me gustase, en aquel momento solo quería una vía de escape y me lo dieron las galletas. Jamás pensé que yo viviría de esto. Nunca pensé que tendría esta suerte".

Ya al año siguiente, empezó a postear recetas en un blog. Llegó a publicar hasta tres al día, en unos tiempos en los que apenas había creadores de contenido de gastronomía. La primera colaboración le llegó mediante una marca que la ofreció "tres recetas para ellos a cambio de 75 euros".

Poco a poco, el nombre de Delicious Martha se fue abriendo hueco en el universo foodie. "Si no hubiese pasado las que pasé en aquella agencia de publicidad, no sería lo feliz que soy hoy en día", aseguró.

Sus postres estrella

¿Su receta estrella? La tarta de queso. "Considero que es el mejor postre del universo. La que mejor me sale es la tipo coulant, de las que por dentro están fundidas, pero es muy dificil que te salga mal".

El bizcocho japonés es otro de sus postres más codiciados. "Para prepararlo, funde la leche y la mantequilla en un cazo. Aparte separa las claras de las yemas de ocho huevos. Bate las yemas con la mezcla anterior una vez haya enfriado un pelín. Añade 100 gramos de harina tamizada e integra".

La receta prosigue así. "Por otro lado, monta las claras al punto de nieve con el endulzante que tú quieras. Añade la mezcla con mucho cuidado, con movimiento suaves.

"Luego, directo al molde, preferentemente metálico, lo cueces [en el horno a 140 grados 75 minutos] y lo dejas enfriar antes de desmoldar", termina.