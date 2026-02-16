Ryan Reynolds (49) sobre la vida privilegiada de sus hijos: "Son muy conscientes del mundo que los rodea"

Ryan Reynolds, uno de los actores más populares de Hollywood y uno de los nuevos pilares de Marvel gracias a Deadpool, reconoce que sus hijos son unos privilegiados gracias a su fortuna y a la de Blake Lively, su madre, pero también considera que son conscientes del mundo que los rodea.

El actor ha explicado en varias ocasiones que procede de una familia trabajadora y modesta y que su fama llegó con el tiempo, a través de su trayectoria en Hollywood participando en múltiples producciones seriadas y cinematográficas.

Sus hijos, por el contrario, se han criado en un entorno totalmente privilegiado, y tanto él como Lively han intentado mantener sus pies en el suelo enseñándoles a ser agradecidos, empatizar con los demás y entender cómo es el mundo realmente, fuera de las altas esferas.

Ryan Reynolds habla sobre sus hijos con Blake Lively.

"H abíamos crecido en un entorno de clase trabajadora"

"Ambos [él y Blake Lively] habíamos crecido en un entorno de clase trabajadora, y recuerdo que cuando eran más pequeñas, pensaba: 'Dios, yo nunca habría tenido un regalo como este de niño, o la posibilidad de pedir comida a domicilio'", explicaba el actor a The Hollywood Reporter.

"Pero luego entendí que eso no tiene por qué ser una carga para ellos. Esa no es su piedra que cargar", continuaba. "Son muy conscientes del mundo que los rodea, lo suficiente como para tener un fuerte sentido de la gratitud y empatía", añadía el intérprete en su charla para el medio mencionado.

"Si nuestros hijos pueden empatizar con otras personas y otros niños, eso nos dice que vamos en la dirección correcta". Tras haber arrasado en cines con 'Deadpool y Lobezno', ahora mismo Reynolds está priorizando pasar tiempo con su familia.

Las producciones de Marvel roban mucho tiempo y el actor no quiere que sus hijos crezcan con un padre ausente. No obstante, el artista sigue vinculado a Deadpool y va desarrollando las siguientes producciones del personaje como puede. Aunque, eso sí, puede que lo veamos en 'Avengers: Doomsday' si los rumores son ciertos.