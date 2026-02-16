RTVE cumple con nota su primer Benidorm Fest sin Eurovisión: las claves del salto de calidad que pedía el festival

El Benidorm Fest 2026 ya es historia. El pasado sábado, al ritmo de T AMARÉ, Tony Grox & LUCYCALYS se alzaron con la Sirenita de Oro y los 150.000 euros de premio.

Ganó el 'hit'. El tema con más posibilidades de trascender el festival y colarse en listas de éxitos y radiofórmula, en una edición que necesitaba más que nunca estar en boca de los españoles.

Hace dos días acabó la edición más decisiva del Benidorm Fest. Un año especial, y no solo por ser el quinto, sino por ser el primero en el que el programa pierde su esencia de preselección eurovisiva.

Porque en diciembre RTVE anunció su retirada de Eurovisión por la presencia de Israel. Y, con toda la lógica, España se hizo una pregunta: ¿tenía sentido seguir celebrando el Benidorm Fest?

RTVE se puso manos a la obra para demostrar que sí. Según el portal ESC Plus, hasta el 1 de febrero, a dos semanas vista del festival, la pública emitió cerca de 600 promociones del Benidorm Fest entre todos sus canales.

Estas promociones ponían especial énfasis en la idea de RTVE como 'la casa de la música' y del Benidorm Fest como formato propio.

Tras esta intensa campaña, que incluía también publicidad exterior, llegaba la hora de la verdad. De comprobar si el salto de calidad sería notorio en el festival de 2026.

Hoy puede confirmarse que sí. Que el Benidorm Fest ha experimentado esa mejora tan necesaria tanto a nivel musical como a nivel visual.

Respecto a lo primero, RTVE optó este año por alejarse de perfiles que en España se entienden como eurovisivos, aunque en la práctica nunca nos han funcionado en Eurovisión, y que en 2025 podían bien representar Melody o Sonia y Selena.

Melody, en la apertura de la final del Benidorm Fest 2026. RTVE

Más que al resto del continente, la Corporación ha mirado dentro de sus fronteras y en las conexiones artísticas que existen entre España y Latinoamérica.

Y el resultado está ahí. Pop, flamenco fusión, rock, bachata... Variedad de estilos y todos ellos defendidos con solvencia sobre las tablas del Palau d'Esports L'Illa.

El crecimiento visual tiene dos 'culpables', Sergio Jaén y Borja Rueda. Director artístico y coreógrafo han sabido exprimir al máximo cada candidatura, con puestas en escenas efectistas y sin elementos innecesarios. Ya lo decía Jaén en declaraciones exclusivas a BLUPER: "Menos es más".

Ese salto de calidad también pasa por la propia elección de un jurado de perfil bajo, pero con vasta experiencia en la industria musical; el incentivo económico para el ganador y el reconocimiento de los autores; o los acuerdos de la cadena con Spotify y Univisión.

La 'sombra' de Eurovisión

Por eso, se antoja injusto que el trabajo no haya tenido premio. O no al menos el esperado. La final no ha generado el mismo interés que años anteriores y dos indicadores objetivos lo demuestran: la bajada de audiencias y la escasa participación en el televoto.

La gala del sábado lideró la noche sin problemas, pero lo hizo con un 12,1% de cuota y 1.085.000 espectadores, lo que supone una bajada de 5 puntos respecto a la de la victoria de Melody y una pérdida de casi un millón de espectadores.

En cuanto al voto popular, según datos revelados por RTVE, durante la final se recibieron 46.000 votos entre llamadas, SMS y votos desde la aplicación gratuita RTVE Play. 11.000 de esos votos fueron a parar al tándem gaditano.

Melody, Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa sujetan la Sirenita de Oro. RTVE

El televoto de la final del Benidorm Fest 2025 fue de 223.094 únicamente contando los votos gratuitos emitidos a través de RTVE Play.

Todo apunta a que la retirada de España de Eurovisión ha restado expectación a este Benidorm Fest, en un país que todavía no entiende el certamen como una celebración musical de nuestra industria sin pretensiones eurovisivas.

Lo comentaba María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, en la rueda de prensa posterior a la final: pese a que el Benidorm Fest ya puede hacer homenajes a su propia historia, como pasó el sábado, programas similares les "llevan años de ventaja" aún.

El Benidorm Fest bebe musicalmente del Sanremo italiano y visualmente de los formatos de la televisión nórdica, como el Melodifestivalen sueco o el UMK finlandés, donde Jaén también comanda la dirección artística.

En la pública ya han tomado nota y siguen trabajando en la línea de fortalecer el Benidorm Fest como festival en sí pase lo que pase en 2027. José Pablo López ya ha confirmado una próxima edición, quién sabe si como preselección de Eurovisión o no.