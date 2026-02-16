El palo de Soy una Pringada en 'El tiempo Justo': "Los hombres son tontos y no merecen vivir"

Soy una pringada se ha estrenado en El tiempo justo como nueva colaboradora. La creadora de contenido tendrá un papel importante: comentar los temas que se dan en la actualidad. Sin embargo, su entrada no fue de lo más amable y no ha dejado indiferente a nadie.

"Vengo a probar, igual no vuelvo", advirtió nada más empezar, anticipando un tono directo y provocador que rápidamente generó repercusión en redes.

El programa de Telecinco ha activado de esta forma su mesa de actualidad. Soy una pringada ha dejado frases polémicas y pullas internas.

Prat y Soy una pringada en 'El tiempo justo' Mediaset

Fiel a su estilo habitual, se mostró tal y como es en sus vídeos: auténtica, directa y sin filtros. No modificó su forma de expresarse ni suavizó su discurso por estar en televisión, manteniendo el mismo tono provocador y sin concesiones que la caracteriza en redes.

Su debut estuvo marcado por la tensión en plató, especialmente cuando pidió que no se utilizara su nombre real. "Como me llaméis Esty Quesada me suicido en directo otra vez. Es mi death name".

"Entonces, ¿cómo quieres que te llame?", preguntó Joaquín Prat. "Soy una pringada, mi apellido está prohibido. Me pegaría un tiro si lo volvéis a decir", añadía.

"Como alguien me llame Esty Quesada en cualquier cosa, me suicidaré en directo y os pondré en la nota de suicidio", ha expresado como carta de presentación. La tensión en plató se podía cortar con un cuchillo.

Tras esta declaración, son muchos los usuarios que han volcado su opinión en redes. Algunos afirman que esto supone una apología del suicidio.

"Frases extremas en horario infantil. Mediaset, criticada por su hipocresía tras dar voz a discursos que antes censuraba", apuntaba un usuario.

Su debut también incluyó referencias a la reciente polémica con Rosalía, a quien entrevistó en su podcast Special People Club. La conversación estuvo marcada por la denuncia presentada por la organización Notfumadores tras la emisión de un episodio en el que ambas aparecían fumando.

"Es muy maja, muy cercana. Se quedó mogollón de rato y se puso todos los gorros que le propuse. Hicimos pijamada", apuntaba sobre su entrevista.

"Dio mucho que hablar lo de salir fumando", introducía Prat. La colaboradora evitó profundizar en el asunto con ironía: "Yo no puedo hablar porque si pudiese hablar saldría en los periódicos. Así que me voy a callar".

Lejos de quedarse ahí, la youtuber ha seguido con titulares bastante polémicos. El momento más tenso llegó tras emitir unas declaraciones de la artista sobre su expareja, cuando la youtuber lanzó comentarios generalizados contra los hombres que provocaron el rechazo de parte de la mesa.

Soy una Pringada y Joaquín Prat en 'El tiempo justo' Mediaset

"No hay que perdonar. Los hombres son tontos y no merecen vivir", adelantaba Soy una pringada. "Me molesta un tío en general. Todo lo que haga me molesta".

"Todo lo que haga un tío está mal y todo lo que haga una chica está bien. Si es gay menos, pero aun así también", apuntaba el nuevo rostro de Telecinco.

La periodista María Eugenia Yagüe mostró su desacuerdo en directo, al igual que la colaboradora Marta López, que defendió que no todos los hombres responden al mismo patrón.

"Yo tengo tres hijos y no estoy para nada de acuerdo con lo que dices. No todos los hombres son iguales, no todos tienen como prioridad el fútbol", apuntaba López.

¿Falta de ética o búsqueda de share? 🚨 ‘Soy una pringada’ dinamita #ElTiempoJusto con frases extremas en horario infantil. Mediaset, criticada por su hipocresía tras dar voz a discursos que antes censuraba. ¿Dónde está el límite? 👇

Vía: El Tiempo Justo.#vibrasencorte pic.twitter.com/HuUTGSSoju — Vibras en Corte (@VibrasenCorte) February 16, 2026

El estreno ha generado un intenso debate en redes sociales y ha vuelto a situar a Telecinco en el centro de la conversación televisiva, entre quienes celebran la autenticidad de la nueva colaboradora y quienes cuestionan el tono de sus intervenciones.