Ya es oficial: Prime Video pone fecha a la quinta temporada de 'Pombo', el documental de la familia más viral de las redes

La familia Pombo vuelve a conquistar las pantallas. Prime Video ha anunciado el estreno de la quinta temporada de Pombo, el documental que sigue la vida de María Pombo, sus hermanas y toda la familia, y que se ha convertido en uno de los fenómenos más comentados del entretenimiento español.

Este domingo, 15 de febrero, ha sido la propia María Pombo la encargada de poner fecha al estreno de esta nueva temporada. La fecha elegida: 24 de febrero, un día que promete ser señalado en rojo por todos sus seguidores.

Desde su debut en 2023, Pombo se ha consolidado como una mirada cercana a la vida de esta familia mediática. De hecho, la crítica y los creadores de contenido lo han valorado como uno de los documentales de influencer más destacados en España.

Entre celebraciones, viajes y momentos cotidianos, la serie combina la naturalidad del día a día con los grandes hitos familiares, sobre todo los nacimientos que han marcado cada temporada: Vega, las mellizas Candela y María… cada nuevo capítulo ha tenido un eje central alrededor de los pequeños de la familia, y esta vez no será distinto.

Aunque Prime Video aún mantiene el misterio sobre la trama de la nueva entrega, todo apunta a que la historia girará en torno al tercer embarazo de María Pombo y la llegada de la pequeña Mariana.

Las redes sociales han estado llenas de rumores sobre la presencia de cámaras siguiendo a la influencer y a su marido, Pablo Castellano, alimentando la expectación de los fans.

María Pombo y Pablo Castellano en una boda de amigos. Gtres

La quinta temporada promete, además, sorpresas adicionales. Algunos especialistas en redes sociales sugieren que podría revelarse también el embarazo de Lucía Pombo, lo que abriría la puerta a una nueva entrega en el futuro y permitiría documentar otro momento clave para la familia Pombo.

El periodista y creador de contenido Pedro Jota, en el programa En todas las salsas, adelantaba la emoción que rodea esta entrega: "Hay muchas ganas de verlo. Vais a flipar con lo que vamos a ver en la quinta temporada de Pombo".

Y es que el documental ha conseguido conectar con un público que disfruta viendo cómo se entrelazan lo íntimo y lo cotidiano, con el valor añadido de la espontaneidad que solo una familia unida frente a la cámara puede ofrecer.

Lucia Pombo, Teresa Ribó y Víctor Pombo en una imagen de archivo. Gtres

Con todas las temporadas anteriores disponibles en Prime Video, los seguidores podrán ponerse al día antes del gran estreno. La quinta entrega no solo promete nuevas historias y momentos emotivos, sino que reafirma el poder de una familia que ha sabido convertir su vida en un espectáculo cercano y auténtico.

El 24 de febrero será el día en que los Pombo vuelvan a hacerse imprescindibles para su público, entre risas, llantos y la magia de la vida familiar contada con sinceridad.