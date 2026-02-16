Macaulay Culkin (45) quiere ocultar que es Kevin en 'Solo en casa' a sus hijos: "No quiero romperles la magia"

Macaulay Culkin, protagonista de 'Solo en casa', no quiere desvelar a sus hijos su identidad como Kevin todavía. Más información : La vida de Macaulay Culkin, 35 años después de 'Solo en casa': dos hijos con la actriz Brenda Song y sin relación con su padre.

Macaulay Culkin protagonizó hace ya 36 años uno de los mayores clásicos de Navidad y una de las películas de comedia más populares de todos los tiempos: 'Solo en casa'.

El filme de Chris Columbus dio lugar a una secuela, y otras producciones más, y catapultó al joven actor directamente a la fama, garantizando su futuro en la industria cinematográfica y el ámbito interpretativo.

A pesar de que Culkin atravesó unos años complicados, rechazando incluso el filme, ahora ama su papel protagonista como Kevin y confiesa que es gracias a sus hijos y la ilusión que muestran disfrutando con esta historia firmada por John Hughes.

En una reciente charla, el artista ha confesado que de momento quiere ocultar a sus hijos que él es Kevin para que los pequeños mantengan la ilusión alrededor del largometraje y no descubran que Kevin, en realidad, ya es mayor y es su padre.

Macaulay Culkin quiere mantener su identidad como Kevin en secreto.

"La ilusión aún está ahí"

"Mis hijos aún no lo entienden. Cuando ven a Kevin, siempre le llaman Kevin, y su ilusión aún está ahí", comenta Culkin en una reciente charla. "Hace dos noches, mi hijo me estaba haciendo preguntas y quería ver un álbum familiar. Así que bajé, lo cogí y sus ojos se clavaron en mí y dijo: 'Eh, este niño es como Kevin'", continúa.

"'Seguro, ¿no? se parece mucho', le respondí yo. Está empezando a darse cuenta de algunas cosas, pero quiero mantener esa ilusión un poco más. Veo la película ahora y tiene para mí un significado totalmente diferente, es algo de lo que puedo estar orgulloso cuando la veo con mis hijos".

Después de más de tres décadas, parece que Macaulay Culkin está interesado en realizar otra película de 'Solo en casa', una especie de secuela tardía donde él, como padre, vea cómo su hijo en la ficción se encarga de poner nuevas trampas para los ladrones que intentan asaltar la casa de la familia.

No obstante, esto solo es un sueño del actor porque no hay nada confirmado.