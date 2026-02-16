Luz Casal, 67 años, sobre su infancia en Asturias: "En mi casa había dos hombres y mi madre"

Luz Casal es una de las cantantes más prolíficas de la historia de la música española. Nacida en Boimorto, A Coruña, hace 67 años, pronto mostró inquietudes musicales, estudiando piano, solfeo y ballet a muy temprana edad.

Estos primeros pasos artísticos se produjeron dentro de una infancia atípica en Avilés, Asturias, donde se trasladó su familia cuando ella tenía solo seis meses.

Y es que Casal llegó a vivir con su madre, su padre y la pareja de su progenitora, Máximo. Eran otros tiempos y el matrimonio había decidido seguir casado y conviviendo, de manera que el nuevo novio se trasladó a vivir con ellos.

"En mi casa había dos hombres y mi madre. Hablar de una familia en la que hay tres padres todo el tiempo no era ni es especialmente común", comentó la artista en el programa Corazón de Televisión Española, en 2023.

De aquella situación inusual que vivió de niña, Luz asegura que aprendió "a ser una persona que sabe que se puede amar de maneras muy distintas". Esto es, "una lección de vida enorme" que marcó su pasado desde los 8 años y que hoy sigue teniendo presente.

Luz Casal en 'La Revuelta' @larevuelta_tve

"Tuve tres padres. Mi madre; José, mi padre biológico, y Máximo, que para mi padre fue su mejor amigo", reveló la gallega en la pública. La artista, por cierto, actuó como invitada el pasado jueves en la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, la coruñesa confesó que lamentaba aquella "situación" cuando era una niña, pero con el tiempo ha aprendido a verlo desde otra perspectiva.

"No hay que envolverlo con cosas bellas. Pero soy la consecuencia de ese ambiente. Entonces no lo lamento, lo lamentaba mientras lo vivía, y había momentos de cierta desesperación, pero sí, así ha sido durante muchos años de mi vida", reconoció.

Por desgracia, ya no vive ninguno de sus tres 'padres', aunque Luz suele pronunciar una frase que casi nadie puede decir: "Estoy huérfana de tres padres".

Una amplia trayectoria

17 álbumes de estudio, 5 discos recopilatorios y un álbum en directo, con más de 5 millones de copias vendidas a sus espaldas. Los números de Luz Casal son envidiables y difíciles de conseguir por parte de cualquier artista.

Tras trabajar como corista para artistas como Juan Pardo, Leño o Miguel Ríos, debutó en solitario a principios de 1982 con sencillos como El ascensor y su primer álbum, Luz, consolidándose como una de las pocas rockeras españolas de la época.

A partir de discos como Quiéreme aunque te duela y Luz V dio más protagonismo a las baladas e interpretaciones emotivas, con temas emblemáticos como No me importa nada o Te dejé marchar, que la convirtieron en una solista muy popular.

Su proyección internacional creció en los noventa gracias al éxito del álbum A contraluz y, sobre todo, a la inclusión de Piensa en mí y Un año de amor en la película Tacones lejanos de Pedro Almodóvar.

Pese a haber afrontado problemas de salud, como un cáncer de mama, ha continuado grabando y girando, y hoy se la considera una artista de trayectoria sólida, con gran prestigio generacional tanto en España como en otros países.