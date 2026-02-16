Las consecuencias para 'GH DÚO' de la bronca y la expulsión fulminante: su audiencia frente a 'Top Chef' y 'En tierra lejana'
El programa de Telecinco se impuso al estreno de 'Top Chef' en La 1, si bien el estreno de 'En tierra lejana' ganó a ambos en coincidencia.
Este domingo por la tarde, a pocas horas de la gala de GH DÚO, el programa lanzaba un comunicado urgente por los hechos acaecidos en la casa en los últimos días.
La misiva decía que ante el "intolerable comportamiento de los concursantes", la organización de GH DÚO había decidido "llevar a cabo sanciones extraordinarias, inéditas en su historia".
Se anunciaba, además, la expulsión fulminante de uno de los participantes "tras el visionado íntegro de los duros acontecimientos". La víctima fue Antonio Canales, que tuvo que marcharse de la casa, esta vez de forma definitiva.
🚨 ÚLTIMA HORA 🚨 #GHDúo15F pic.twitter.com/ct7BeSgGrJ— Gran Hermano (@ghoficial) February 15, 2026
La estrategia de cebar una tremenda bronca que habían tenido los concursantes le salió bien a Telecinco.
Lo hizo en una noche especial, porque el reality rivalizaba contra el estreno de Top Chef: famosos al horno (y la vuelta de Belén Esteban a RTVE) y al aterrizaje de En tierra lejana a Antena 3.
BRI-LLA la nueva entrega de #GHDúo15F en la noche de @telecincoes con MÁXIMO DE TEMPORADA al firmar un 11.2% de cuota, 919.000 y 3.019.000 espectadores únicos— Dos30' (@Dos30TV) February 16, 2026
👁🗨 LÍDER de su franja de emisión
👁🗨 Bien en todas las edades#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/rX3IV0YrLB
En una noche floja en materia de consumo televisivo, el debate de GH DÚO marcó su mejor resultado hasta la fecha. La gala pilotada por Ion Aramendi firmó un 11,2% de share.
El programa superó sin problemas a Top Chef, que marcó un discreto 9,2% en La 1. El dato es malo, porque está debajo de la media de la cadena, pero la pública esperará a que remonte en su ubicación definitiva, en la noche de los miércoles.
En tierra lejana registró un 9,7% en Antena 3. Es importante decir que la serie, que lanzó su primer episodio sin publicidad, se impuso a sus rivales en la franja de estricta coincidencia (22:12 - 00:03). Como GH DÚO y Top Chef abarcaron hasta la madrugada, su dato global resulta mucho mayor.
En este tramo, la serie turca superó a sus contrincantes. En tierra lejana obtuvo un 9,7%, GH DÚO un 9,3% y Top Chef un 9%.
❤️#TopChefRTVE se estrena en el PT del domingo en @La1_tve con un 9.2% de share y 880.000 espectadores de media— Dos30' (@Dos30TV) February 16, 2026
❤️ Más de 3.8 millones de espectadores únicos conectan con el programa, que anota picos de audiencia de casi el 12% en su minuto a minuto#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/MAv7uXT5t3
🏞️ El estreno de #EnTierraLejana en @antena3com obtuvo 2.373.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).— Barlovento Comunicación (@blvcom) February 16, 2026
📺 La ficción registró 1.055.000 espectadores de media y un 9,7% de cuota de pantalla.#Audiencias📺📊 pic.twitter.com/z4mVHVz798
Lo cierto es que ni GH DÚO (919.000) ni Top Chef (880.000) fueron capaces de trasvasar la barrera del millón de espectadores, algo que sí hizo En tierra lejana (1.055.000).
Por su parte, Lo de Évole consigue un buen dato (7% y 905.000) con su entrevista a Loles León. De hecho, el formato de laSexta alcanzó una cifra mayor en espectadores que Top Chef en La 1.
La noche dominical se completa con Cuarto Milenio. El programa de Iker Jiménez alcanzó su mejor cuota en lo que llevamos de 2026, con un 7,3% y 768.000 seguidores en Cuatro.