Confirmado: 'El Hormiguero' de Pablo Motos recibe a Emiliano García-Page en el momento más delicado del PSOE de Sánchez

El Hormiguero de Pablo Motos cuenta esta semana con un reclamo en su particular batalla por la audiencia contra La Revuelta de Broncano, que regresa a la normalidad en La 1 tras los partidos de Copa del Rey.

Al programa de Antena 3 acudirá Emiliano García-Page. El presidente de Castilla-La Mancha visita el formato de las hormigas en uno de los momentos más delicados del PSOE, tras los recientes batacazos electorales de Extremadura y Aragón.

Además, Page es una de las voces más críticas de Sánchez en el seno del partido.

De hecho, la tensión se disparaba este fin de semana, después de que Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, cargara contra él: "Hay compañeros como García-Page que compran el marco del PP. No lo entiendo".

El dirigente socialista acudirá a El Hormiguero este miércoles, día 17 de febrero. Será su segunda vez en el programa de Pablo Motos. Su primera y única visita hasta la fecha se produjo hace justo un año, en enero de 2025. Y lo cierto es que fue un éxito en audiencia.

Page respondió a las preguntas de Trancas y Barrancas en su visita a 'El Hormiguero' en enero de 2025.

Page otorgó un 16,5% de share y 2.294.000 espectadores de media en aquella ocasión, que coincidía con el resurgir de El Hormiguero tras las vacaciones de Navidad en su pelea diaria con La Revuelta. Fue la entrega más vista de todo el mes de enero.

Ese día, Emiliano no sólo dio su visión sobre los diferentes asuntos de la actualidad política, sino que también mostró su lado más familiar y personal.

Page habló sobre la figura de sus padres, de su hermano gemelo y sobre cómo el doctor House es todo un ejemplo para él.

Más invitados

Más allá del líder del PSOE en Castilla-La Mancha, El Hormiguero encara la recta final de febrero recibiendo este lunes al actor Hovik Keuchkerian.

El protagonista de La casa de papel presenta su espectáculo Grito, un monólogo que puede disfrutarse en los Teatros Luchana de Madrid este mes, y que pasará a girar por España en las próximas semanas.

El martes será el turno para Los Chunguitos. Siempre polémicos, los humoristas hablarán de su regreso a los escenarios como trío con la gira El reencuentro 50+1. Su primera parada, este jueves 19 en la Plaza de toros de Las Ventas de Madrid.

Cerrará la semana Elena Furiase. La actriz y presentadora acudirá a El Hormiguero para promocionar su nueva película, que lleva por título La boda y que llega a los cines este viernes 20.