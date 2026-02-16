Chris Hemsworth (42) desvela cómo sobornó a su hija para la nueva película de los Vengadores: "Sí, te van a pagar"

Chris Hemsworth (42) y cómo sobornó a su hija para la nueva película de los Vengadores: "Sí, te van a pagar"

Chris Hemsworth tuvo que convencer a India Rose, su hija junto a Elsa Pataky, para que aceptara reaparecer en el UCM a través de 'Avengers: Doomsday'.

La joven debutó en Marvel con 'Thor: Love and Thunder' y parece que no tenía intención de volver a la Casa de las Ideas, puesto que Hemsworth ha confesado que tuvo que sobornarla para que volviera a compartir escena con él en el evento de los hermanos Russo.

A pesar de que se trata de una de las películas más esperadas del UCM y la que probablemente vaya a ser la más taquillera del año, India Rose solamente pisó el set cuando supo que iba a recibir una paga por parte de Disney.

Chris Hemsworth e India Rose en un tráiler de 'Avengers: Doomsday'.

No fue fácil convencer a India Rose

En una entrevista para 'EW', Chris Hemsworth explica cómo fue su conversación con India Rose para meterla en el set de rodaje de 'Avengers: Doomsday' y mantenerla ahí durante las jornadas de trabajo que fueran necesarias para finalizar su participación en la película.

"Entró al set y dijo: '¡Uf! ¿Cuánto va a durar esto?'. Yo le respondí: '¡Ni siquiera hemos empezado!'. Y ella me respondió: '¡No voy a ir! ¡Ni siquiera me pagan! ¿Qué hago aquí?'. Y yo le respondí: 'Sí, te pagan'. Entonces la cosa cambió: '¿En serio? No me lo dijiste.'"

Aunque inicialmente parece que la hija de Hemsworth no estaba demasiado motivada para volver a encarnar a Love, finalmente la artista aceptó por esa paga por parte de Marvel. De momento, no sabemos hasta qué punto ha participado en la película, pero su personaje es desde luego el motor que mueve a Thor.

'Avengers: Doomsday' se estrenará en cines el 18 de diciembre y apunta a ser toda una revolución, iniciando el cierre de la Saga del Multiverso trayendo de vuelta a estrellas como Robert Downey Jr. y Chris Evans. ¿Conseguirán los hermanos Russo repetir el éxito de 'Vengadores: Endgame'?