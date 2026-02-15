Tony Grox y LUCYCALYS ganan el Benidorm Fest 2026: vuelve a arrasar la fusión de electrónica y flamenco en el festival de TVE

Tony Grox & LUCYCALYS, en su actuación en la final del Benidorm Fest 2026. RTVE

Su propuesta era, quizá, una de las que más popularidad ha ido adquiriendo a lo largo de esta semana, y finalmente lo han conseguido: Tony Grox & LUCYCALYS han ganado el Benidorm Fest 2026 con T AMARÉ.

El dúo gaditano se lleva la Sirenita de Oro y los 150.000 euros de premio. 100.000 euros para los intérpretes y 50.000 euros para los compositores de la canción.

Su victoria, por primera vez en los cinco años de historia del festival, no implica representar a España en Eurovisión 2026. RTVE anunció su retirada del certamen europeo tras confirmarse la presencia de Israel.

Y no solo logran el premio económico, sino el Premio Univision, otra de las novedades de esta quinta edición. El tándem viajará hasta Miami para hacer promoción en las televisiones del lugar y grabar un single con un reconocido productor.

T AMARÉ es un canto al amor, tan pertinente en esta noche del 14 de febrero, en todas sus formas. Una declaración cálida y honesta que cada persona puede hacer suya.

El DJ Tony Grox & la cantante LUCYCALYS sumaron fuerzas para fusionar electrónica con flamenco, un concepto que ya triunfó en el Benidorm Fest en 2023. Fue en la voz de Blanca Paloma Ramos, con su EAEA.

Para la escenografía de T AMARÉ, Sergio Jaén, director artístico y fichaje estrella de este Benidorm Fest, ha recreado un luminoso patio andaluz.

Como ya es tradición, la última ganadora del Benidorm Fest ha sido la encargada de entregar el trofeo, que ya no es el Micrófono de Bronce, sino la Sirenita de Oro. Todo un guiño al antiguo Festival Internacional de la Canción de Benidorm.

Así las cosas, Melody cedía el testigo a los andaluces y les dedicaba un sincero mensaje: "A seguir derrochando ese arte y ese talento que vosotros tenéis". Los triunfadores de la noche apenas podían articular palabras y menos cantar de nuevo su tema.

Precisamente Melody ha sido quien ha roto el hielo en la final del Benidorm Fest 2026. Tras rencillas en los últimos meses, cantante y cadena limaron asperezas y la de Dos Hermanas ha ofrecido un show de apertura a la altura, con un 'medley' de Esa Diva y El Apagón.

Nebulossa apoya a Palestina

No han faltado las tres otras ganadoras del Benidorm Fest. Nebulossa, con Mery luciendo una bandera de Palestina dibujada en el pecho, y Blanca Paloma han formado parte de una actuación en al que el festival ha rendido homenaje a su propia historia.

Vicco, Jorge González, Agoney, Almácor y Daniela Blasco también han interpretado fragmentos de las canciones que cantaron en su momento en la preselección eurovisiva.

La actuación ha concluido con Eres tú de Mocedades a coro de todos ellos, una de las canciones más recordadas de nuestra historia en Eurovisión.

Pese a la decisión de no participar este año, RTVE ha querido hacer un guiño a la trayectoria española en el festival de la EBU-UER. "No podíamos olvidar lo que somos, la música. Eurovisión es parte de esa música", señalaba César Vallejo, director del Benidorm Fest, en la rueda de prensa posterior a la final.

