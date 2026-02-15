Quentin Tarantino (62) sobre el estreno de su próxima película: "No quiero hacerlo hasta que mi hijo tenga 6 años"

Quentin Tarantino (62) sobre el estreno de su próxima película: "No quiero hacerla hasta que mi hijo tenga 6 años"

Quentin Tarantino tiene pendiente el desarrollo y estreno de su próxima película, que en teoría será la última para cerrar su círculo como director. Aunque ya llevamos siete años esperando, desde 'Érase una vez en Hollywood', parece que aún tendremos que tener un poco más de paciencia.

El responsable de 'Pulp Fiction' ha confirmado que no quiere proyectar en cines su siguiente proyecto hasta que su hijo tenga al menos 6 años, puesto que el cineasta quiere que su pequeño viva ese acontecimiento guardando consigo un recuerdo para toda la vida.

"No tengo prisa por lanzarme a la producción", confesaba Tarantino en el Festival de Sundance. "He estado haciendo esto durante 30 años. El mes que viene mi hijo cumplirá 5 años y tengo una hija de dos años y medio", continúa, dando a entender que ahora mismo está más enfocado en su vida como padre que a crear largometrajes.

"La idea de lanzarme a un viaje así cuando son demasiado pequeños para entenderlo no me resulta tentadora. En cierto modo, no quiero hacer la película que termine haciendo hasta que mi hijo tenga al menos 6 años", continúa.

"De esa manera sabrá lo que está pasando, estará allí y será un recuerdo para el resto de su vida". Y sobre su hija más pequeña, Tarantino afirma que es una genio y que seguro que lo entenderá todo cuando llegue el momento.

Por ahora, la siguiente parada del director será en Netflix su ejercicio como guionista con 'The Adventures of Cliff Booth', serie dirigida por David Fincher que seguirá al personaje de Brad Pitt en 'Érase una vez en Hollywood' emprendiendo una nueva aventura en solitario.

La serie se estrenará en la gigante del streaming este mismo 2026 y apunta a ser una de las ficciones de la temporada. En cuanto a la última película de Tarantino en los cines, aún tendremos que esperar un poco más.