Nicolas Cage (62) sobre por qué rechazó 'El Señor de los Anillos': "Necesitaba estar en casa con mi hijo, es un hecho"

Nicolas Cage, una de las mayores leyendas de Hollywood, tiene una carrera envidiable a sus espaldas, pero aún podría haber sido mayor si el actor hubiera participado en la trilogía de 'El Señor de los Anillos' de Peter Jackson.

El protagonista de 'La roca' fue la principal opción para interpretar a Aragorn, uno de los personajes principales de la obra de Tolkien que finalmente cayó en manos de Viggo Mortensen. La negativa de Cage para ser miembro de una de las mayores sagas de fantasía de la historia del cine, no obstante, no fue sin motivo.

El actor, por aquel entonces, necesitaba estar cerca de su hijo y bajo ningún concepto iba a aceptar estar durante meses en Nueva Zelanda rodando las películas de la Tierra Media, por lo que tomó la decisión de apartarse y buscar otras oportunidades en Hollywood.

Nicolas Cage antepuso su familia a 'El Señor de los Anillos'.

" Necesitaba estar en casa con mi hijo"

En una pasada entrevista para la revista 'People', Nicolas Cage confirmaba que nunca hubiera aceptado 'El Señor de los Anillos', 'The Matrix' ni ninguna otra producción que lo hubiera mantenido alejado de su familia durante mucho tiempo.

"No hay ninguna versión de Nic Cage que no anteponga la familia a la carrera. Rechacé ‘El Señor de los Anillos’ y rechacé ‘The Matrix’ porque no quería ir a Nueva Zelanda durante tres años o a Australia durante tres años, porque necesitaba estar en casa con mi hijo Weston, eso es un hecho", comentaba.

Lo mejor, es que no se arrepiente de nada a pesar de que ambas sagas hayan pasado a la historia del cine: "La verdad es que no me arrepiento de nada. Creo que arrepentirse es una pérdida de tiempo. Intento seguir adelante en lugar de pensar en el pasado o en las películas que podrían haber sucedido", explicaba.

"Desde luego, hay películas de las que probablemente me habría beneficiado si las circunstancias de mi vida me hubieran permitido hacerlas", continuaba. Por suerte, la carrera de Cage no ha ido nada mal y ha firmado otros éxitos muy notables, y su carrera de hecho continúa en activo.