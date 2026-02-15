Nebulossa enseñó en el pecho la bandera de Palestina: el gesto de Mery Bass en su actuación en la final del Benidorm Fest

Mery Bass, la vocalista de Nebulossa, coló la bandera de Palestina en la final del Benidorm Fest 2026.

Nebulossa, el grupo que representó a España en Eurovisión con Zorra en 2024, protagonizó uno de los momentos más comentados (y polémicos) de la final del Benidorm Fest 2026 este sábado, día 14 de febrero.

Todo ocurrió en el número especial en el que RTVE homenajeó a las cinco ediciones del festival alicantino, que contó con la presencia de Agoney con Quiero arder, Blanca Paloma con Eaea, Almacor con Brillos platino, Daniela Blasco con Uh nana, Vicco con Nochentera y Nebulossa con Zorra.

Tras cantar las canciones que defendieron en el Benidorm Fest, el medley acabó con un guiño a Eurovisión, al entonar al unísono el mítico Eres tú de Mocedades. El show puso la guinda a una edición que confirmó el salto de calidad del concurso.

Pues bien, en el turno del dúo ganador de la tercera edición, Mery Bas enseñó una bandera palestina que llevaba pintada en su pecho. La cantante se bajó el escote para que se viera perfectamente en el plano.

Pese a la protesta reivindicativa, Mery Bass cometió un error a la hora de estampar la bandera de Palestina, pues sus colores estaban mal distribuidos.

Nuestra Zorra de postal brillando de nuevo en el #BenidormFestFinal 🦊#BenidormFest2026

El gesto se produce en la primera edición que se celebra del Benidorm Fest y que esta no sirve como preselección de Eurovisión. España se retiró del Festival de la Canción, precisamente, en apoyo a Palestina por la presencia de Israel en el mismo.

Hay que decir que nunca antes Nebulossa se había pronunciado al respecto sobre el asunto. De hecho, tanto Mary como Mark se mantuvieron al margen hace dos años en Malmö, la edición más convulsa de la historia por la masacre en Gaza.

Si Mery hubiera querido hacer esto en su actuación de Eurovisión, no hubiera podido, ya que la organización prohibió que los representantes de los países pudieran salir con banderas que no fueran la de sus países.

Tony Grox & Lucycalys, los ganadores de esta edición con T Amaré, por lo tanto no acudirán a Eurovisión, que este año se celebrará en Viena, Austria, el próximo 16 de mayo. Su victoria no fue sorpresa, porque el hit era uno de los favoritos del público.

Tony Grox & Lucycalys también ganaron el premio Univisión.

El dúo formado por este productor musical y Dj y la cantante cuyo nombre real es Lucía Sánchez Manzorro no solo se embolsaron los 150.000 euros por su triunfo, sino que también se llevaron el premio especial de Univisión, con el que viajarán a Miami y girarán por las cadenas del grupo.