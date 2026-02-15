Quién es María Lamela, la sustituta de Laura Madrueño en 'Supervivientes': amante de los viajes, políglota y "muy inquieta"

Ya es oficial. Laura Madrueño abandona Supervivientes tres años después de sumergirse en el proyecto, tal y como informaba Mediaset España en una nota de prensa difundida este pasado jueves, 5 de febrero.

En el mismo comunicado, la productora anunciaba a la sustituta de Madrueño tras su sorpresiva baja.

Así, será María Lamela quien conduzca el reality desde Honduras, junto a Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda en España.

María Lamela, presentadora de 'Salvaxe' TVG

En cuestión de meses -aún no hay fecha prevista para la nueva edición del programa-, la periodista se unirá el equipo de Supervivientes y narrará el día a día del grupo de famosos que protagonizará la intensa y épica aventura que se desarrollará en los Cayos Cochinos.

De la noche a la mañana, buena parte del país se pregunta quién es María Almela, la sustituta de Laura Madrueño en el reality más extremo de Telecinco.

Periodista y presentadora, María Lamela es graduada en Comunicación Audiovisual en A Coruña y tiene un máster en reporterismo televisivo por la Universidad Rey Juan Carlos.

La joven tiene formación también en Arte Dramático y su trayectoria profesional la ha llevado a trabajar tanto para cadenas autonómicas como TVG y Telemadrid como en la televisión nacional, donde ha participado en formatos de actualidad de Telecinco, Cuatro, TVE.

Ahora, Lamela da el salto de Atresmedia a Mediaset tras ocho años vinculada a laSexta, donde además de labores de reportera y de investigación, ha sido copresentadora de las ediciones de verano del programa Más vale tarde desde 2022.

Eso sí, cuenta con experiencia en formatos de telerrealidad como presentadora en 2024 del reality show Salvaxe en TVG, donde hasta ahora ha conducido Hora Galega los fines de semana.

Más allá de esto, María Lamela cuenta con un perfil de Instagram con cerca de 50.000 seguidores. Entre sus publicaciones, además de contenido relacionado con su faceta laboral, comparte algunos de sus hobbies favoritos.

Entre ellos se encuentra viajar. De hecho, Lamela es una auténtica amante de este tipo de planes.

"En Liarla Pardo viajaba por toda España y cada día era una aventura. Que te permita descubrir, viajar y ver historias y vidas que nunca pensaste ver es lo que más me gusta de este trabajo, es una suerte", confesó en una entrevista para El Progreso en el año 2021.

De hecho, en aquella misma charla, se describió como muy inquieta. "Pero mi plan favorito es organizar excursiones, estar en la naturaleza. Soy un poco culo inquieto y no me gusta estar toda una tarde en una terraza", afirmó María Lamela.

Los idiomas son su fuerte. Habla inglés, italiano, portugués y gallego, mantiene un fuerte vínculo con su tierra y alterna su vida en Madrid con escapadas a Galicia, donde encuentra el equilibrio que exige un ritmo profesional tan intenso.

Respecto a su vida íntima, María Lamela lleva una vida muy discreta y todo parece indicar que está soltera y no tiene pareja. Tampoco han trascendido relaciones anteriores.

A juzgar por unas declaraciones que hizo, parece desencantada con el amor. "En mi caso yo ya no creía, pero con esto ya, menos 20", bromeó cuando en su programa anunciaron la ruptura de Alice Campello y Álvaro Morata.