Joaquín Reyes (51 años), sobre su infancia en Albacete: "Mi padre gastaba muchas bromas, había buen humor en casa"

Joaquín Reyes es uno de los maestros de la comedia de este país. Natural de Albacete, lleva más de dos décadas haciendo reír a los españoles con ese humor manchego que luego derivaría en los míticos programas Muchachada Nui y La hora chanante.

Junto a su "hermano" Ernesto Sevilla y Raúl Cimas, ambos de Albacete, sería en la facultad de Bellas Artes de Cuenca —Joaquín quería ser ilustrador— donde coincidiría con Carlos Areces, Pablo Chiapella y Julián López.

Y el resto ya es historia de la comedia de este país. Junto a Ernesto Sevilla, también llegarían proyectos como Museo Coconut, Retorno a Lilifor, la gala de los Goya o el show Viejóvenes.

El humor más absurdo y bizarro está de vuelta años después con Rafaela y su loco mundo, la serie que estrena Atresplayer este domingo 15.

Basada en el cómic de Aníbal Gómez, El alucinante mundo de Raffaela Mozarella, y dirigida por Ernesto Sevilla, la comedia cuenta con ocho capítulos autoconclusivos de 20 minutos cada uno.

Y aquí, Joaquín Reyes da vida a Debo, una de las amigas de Raffaela, una adolescente que da vida Ingrid García-Jonsson. Todas juntas tendrán que enfrentarse a todo tipo de peligros con el único objetivo de salvar el mundo antes de que lleguen a la edad adulta.

Lo cierto es que el cómico tiene un especial cuidado con su vida privada e intentar mantener a su mujer, Marta, su novia de toda la vida, y a sus dos hijos, Ester y Jesús, lejos de los focos.

Pero la carrera de Joaquín Reyes no se entendería sin el humor. Y es que, tal y como reconoció en una entrevista en el pasado, lo lleva en la sangre.

"Vengo de una familia donde nos reíamos mucho. Mi padre gastaba muchas bromas, y a mí me parecería de lo más normal bromear con él, aunque fuera mi padre, y había buen humor en casa", decía el cómico, hijo de maestros y el menor de tres hermanos.

Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla presentaron la gala de los Premios Goya en 2019.

De hecho, sus hijos también han mamado ese sentido del humor: "Les encanta que me dedique a hacer reír a la gente, hace que me vean como una especie de superhéroe, porque el mío no es un trabajo típico de un padre, dedicarse a decir cosas graciosas".

Y añadía: "Muchas veces les he llevado al teatro conmigo para que vieran que hacer reír no deja de ser un trabajo".

La sinestesia

Por otra parte, Joaquín Reyes confesó en una visita a El Hormiguero de Pablo Motos que convive con sinestesia. Se trata de un fenómeno neurológico donde los sentidos se mezclan. Es decir, se puede experimentar sensaciones cuzadas, como ver colores al escuchar música.

Así lo explicaba él a Pablo Motos: "Cuando pienso en un número, lo asocio a un color. El 1 es el negro, el 2 es azul, el 3 es verde, el 4 es marroón, el 5 es naranja, el 7 es amarillo...".

Hay que aclarar que la sinestesia no se considera una enfermedad, y que rostros como Marilyn Monroe, Kanye West, Vicenten Van Gogh o Lady Gaga también la han sufrido.