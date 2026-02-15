Así es la casa de Laura Madrueño (39 años) en la sierra de Madrid: sostenible, de estilo rústico y con su propio huerto

Laura Madrueño ha sido noticia en los últimos días por su sorprendente abandono de Supervivientes. Después de tres ediciones regulares (más otras dos All Stars), la presentadora dejará de ser el rostro del reality de Telecinco desde Honduras.

Será María Lamela, hasta ahora periodista de laSexta, la que cogerá el testigo y narrará desde los cayos las peripecias de los concursantes.

"Ha sido una etapa muy enriquecedora en la que he aprendido y disfrutado más que nunca y que me ha permitido seguir formándome", aseguraba en un post de Instagram.

"Sentía que ya tocaba empezar nuevos retos, aprovechando todo lo aprendido, en mi casa, Mediaset", añadía Madrueño, un rostro que siempre se le ha vinculado en la lucha contra el medio ambiente.

De hecho, ha hecho de su casa en la sierra de Madrid mucho más que un refugio. El proyecto, en el que Laura Madrueño ha ido de la mano de su marido, el fotógrafo y arquitecto Álvaro Puerto, deja claro que sostenibilidad y confort pueden ir de la mano.

Laura Madrueño cocinando en su cocina. Telecinco

Los materiales utilizados están pensados para que la vivienda consuma la mínima energía. La fachada es de piedra robusta, aislada específicamente para proteger del frío en invierno y del calor del verano, reduciendo al mínimo la necesidad de poner la calefacción y el aire acondicionado.

Además, las ventanas también cumplen con su función térmica y, al mismo tiempo, permite que la luz natural ilumine la casa.

El tejado, por su parte, incorpora vegetación para mejorar el aislamiento y favorecer la integración visual en el entorno. A su vez, el sistema energético se apoya en fuentes naturales, con paneles solares y geotermia para abastecer la vivienda.

"La casa está pensada desde la sostenibilidad para que sea una referencia a nivel energético, una casa cuya energía provenga de fuentes naturales como el Sol y la Tierra", ha llegado a reconocer Madrueño.

La casa, además, cuenta con un huerto ecológico, en el que la presentadora puede cultivar sus propios alimentos, apostando por el autoconsumo, el ahorro y una alimentación saludable.

Está alimentado con riego por goteo alimentado por canalones que recogen el agua de lluvias.

Laura Madrueño ha apostado por el estilo rústico en el interior de su hogar. La madera, la piedra y las fibras naturales son protagonistas. Tal y como enseña en Instagram, cuenta con un salón amplio y luminoso gracias a unos grandes ventanales. La guinda es un enorme y cómodo sofá.

La cocina, por último, combina muebles de madera con una encimera de piedra negra y electrodomésticos de gama ecológica, pensados para minimizar el consumo y controlarse desde el móvil.