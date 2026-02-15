Alba Carrillo, 39 años, sobre su infancia: "El estigma del físico me ha acompañado y me ha hecho mucho daño"

Explosiva, directa y sin pelos en la lengua son tres palabras que definen a la perfección a Alba Carrillo. La modelo, presentadora y colaboradora es un rostro habitual en los programas de entretenimiento y en la prensa del corazón.

Su salto a la fama se produjo en el reality Supermodelos y desde ahí, la televisiva no ha dejado de trabajar.

Aunque nació en Madrid, Carrillo mantiene un fuerte vínculo emocional con Nava del Barco (Ávila), el pueblo natal de su abuela materna, al que siempre se refiere como el lugar de sus raíces.

Alba Carrillo en 'D Corazón'. RTVE

Una conexión familiar que ha marcado profundamente su infancia y su manera de entender la vida.

Su llegada al mundo de la moda fue casi accidental. "La naturalidad me dio el pase a la final", recordó sobre sus primeros pasos en las pasarelas.

Sin embargo, más allá de su carrera televisiva, Alba Carrillo siempre ha mostrado un firme interés por la formación académica. Ha cursado estudios universitarios en Criminología y Filología Hispánica, una faceta menos conocida de su trayectoria pública.

En varias entrevistas ha explicado que el estudio y la lectura han sido pilares fundamentales desde su infancia. En Diez Minutos, confesó: "Estudiar me da paz, pero lo hago por evolución personal y porque me centra muchísimo. Creo que hay que estudiar para no dejarte llevar por la opinión de nadie. Para mí, estudiar es como meditar, al igual que leer".

La lectura, de hecho, se convirtió muy pronto en su gran aliada. "Me empezaron a llevar al conservatorio para bailar y afrontar un problema en la espalda, pero no me gustaba. Cuando podía me quedaba en casa con alguna excusa, con tal de leer. Mis padres, por cada sobresaliente, me compraban un libro, y ya sólo por eso me esforcé en estudiar".

Ese hábito lector fue impulsado directamente por sus padres, a quienes siempre ha señalado como figuras clave en su educación.

Alba Carrillo en GH VIP

En Hoy por Hoy, de Cadena SER, reflexionó sobre la importancia de la formación, especialmente para las mujeres: "Cuando eres mujer tienes que estar mucho más formada, porque tienes que tener más capacidad de crítica y lucha"

"Tener la lengua larga tiene que ir acompañado de tener cosas en la mollera, y a mí me gusta tener la lengua larga", añadió.

En esa misma línea, sentenció: "Estudiar es algo que hay que hacer toda la vida como comer, ir al baño, irte de vacaciones. No se tiene que dejar de estudiar".

La influencia de su madre ha sido especialmente determinante. Madre e hija mantienen una relación muy estrecha, tanto en lo personal como en lo profesional.

Su madre también ha tenido presencia televisiva y participó junto a ella en Supervivientes 2017, además de concursar en Secret Story en 2021.

Alba ha destacado de ella el carácter y la libertad que le inculcó desde pequeña: "Mi madre tiene mucho carácter y eso me encanta. Me veo reflejada en ella en muchas cosas. Desde muy pequeña me dijo que fuera libre y pensase como yo quisiera, aunque fuese diferente a ella".

En contraste, de su padre heredó el sentido del humor: "El sentido del humor me viene de mi padre, que no es tan conocido, pero ha aportado muchísimo a mi personalidad".

Alba Carrillo y Lucía Pariente en la imagen promocional de 'La última cena'.

Durante su participación en Gran Hermano, en el espacio de La curva de la vida, Carrillo habló abiertamente de la relación de sus padres y de cómo esta marcó su infancia.

"La relación de mis padres me ha marcado, porque siempre han sido unas personas modernas y especiales".

"Son un ejemplo de familia y de amor incondicional, pero en su época fue complicado porque me tuvieron a mí sin casarse". En ese mismo relato definió a su padre como un ser "muy sensible" y a su madre como "brillante".

A esa etapa vital se suma el impacto que tuvo en ella su físico durante la adolescencia. En una entrevista en Superlativas, la modelo, que mide 1,78 metros, reconoció que la diferencia física fue motivo de estigmatización desde muy joven.

"El estigma del físico me ha acompañado mucho y también me ha hecho mucho daño”, confesó. "Eso con el tiempo te hace auténtica y te aprendes a querer, pero cuando eres pequeño te sienta como cuerno quemado ser diferente".

Una infancia marcada por la lectura, el estudio, una familia poco convencional para su época y la experiencia de sentirse distinta que, con el paso del tiempo, han terminado convirtiéndose en las bases del carácter fuerte, crítico y auténtico que hoy define a Alba Carrillo.