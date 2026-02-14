Toyotaro (47) confirma ser el verdadero creador de uno de los mejores arcos de 'Dragon Ball' y pronto lo veremos en anime

Toyotaro (47) confirma ser el creador real de uno de los mejores arcos de 'Dragon Ball': pronto lo veremos en anime

'Dragon Ball Super: The Galactic Patrol' está oficialmente en marcha para continuar con el anime de 'Super' tras los acontecimientos del Torneo de Poder y la película de 'Broly', adaptando la querida saga de Moro, conocida también como arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica.

Aunque Toei Animation dio todos los créditos de esta nueva historia inédita en televisión a Akira Toriyama, padre de 'Dragon Ball', lo cierto es que el verdadero creador de esta aventura en concreto es Toyotaro, guionista y dibujante del manga de 'Dragon Ball Super'.

Durante una pasada entrevista, el mangaba confirmó haber creado el arco de Moro al completo, tanto a nivel narrativo como visual, con la supervisión de Toriyama, y lo más peculiar es que no se ha dado ningún crédito al autor aun a pesar de haber confirmado públicamente su autoría sobre el relato en cuestión.

'Dragon Ball Super: The Galactic Patrol' adaptará un arco creado por Toyotaro.

"Escribí yo solo el arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica"

"Trabajé con los guiones originales del maestro Toriyama hasta el arco del Torneo del Poder", arrancaba Toyotaro. "Le mostraba lo que había dibujado, y cuando le daba el visto bueno lo continuaba, pero después del arco del Torneo del Poder, escribí yo solo el arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica", afirmaba.

"Le mostré el escenario al maestro Toriyama para ver si lo aprobaba, y después de eso empecé a dibujar basándome en lo que había escrito", seguía, pasando a desvelar el proceso de creación del arco.

"Después de eso, le mostraba mis 45 páginas, y una vez que las aprobaba seguía adelante. Para el arco de Granola, el maestro Toriyama escribió parte del argumento, y yo seguí construyendo sobre eso para dibujar el manga".

Es decir, que el siguiente anime de 'Dragon Ball' contará una historia original del propio Toyotaro y no de Akira Toriyama propiamente. Lo malo, eso sí, es que habrá que esperar bastante porque la serie aún no tiene fecha de estreno en streaming, y no se la espera pronto.