Manu Pascual, de 'Pasapalabra': "Lo que podías hacer con 1.200 euros en 2007 no es lo mismo que puedes hacer en 2026"

Manu Pascual poco a poco va recuperando su día después de estar dedicado plenamente a Pasapalabra desde hace dos años... más lo que llevaba de estudio detrás antes de presentarse al casting.

Con un total de 437 entregas, suyo es el récord de permanencia ininterrumpida en el concurso, superando a Rafa Castaño, otro histórico del formato.

Pese a llevar más tiempo que Rosa, la ganadora del bote más alto de toda la historia de Pasapalabra, el psicólogo de 28 años se quedó fuera del programa automáticamente, tal y como dice su normativa.

"La norma es justa. La entiendo perfectamente. Si no fuese por ella, yo probablemente no hubiera entrado porque, a lo mejor, seguiría Orestes", decía a EL ESPAÑOL un rotundo Manu, que entiende que se haga para "renovar las caras".

En su paso por el exitoso formato que presenta Roberto Leal en Antena 3, el madrileño ha ganado 'solamente' 270.000 euros gracias a sus victorias parciales (1.200 cada una).

Roberto Leal y los concursantes de 'Pasapalabra' Manu Pascual y Rosa Rodríguez.

"Lo invertirá en educación, porque quiero hacer más másteres relacionados con lo mío y, lamentablemente, cuestan mucho dinero", desvelaba. "Así que, una parte va a ser para formarme, otra para algún viajecito que me haga de capricho, y el resto lo ahorraré, que la vida está muy dura".

El legendario concursante de Pasapalabra, además, quiso dar una opinión diferente a la que dio Rosa sobre los altos impuestos del premio.

"Es un triunfo colectivo", reconocía la gallega, que le parecía bien que la Agencia Tributaria se quedara con una buena parte de los más de 2,7 millones que ha ganado pese a no ser un juego de azar, sino fruto de sus conocimientos y esfuerzo.

"Que se tribute más un premio que te has ganado estudiando que, por ejemplo, la lotería quizá no es lo más igualitario. Pero cuando sales a concursar sabes lo que hay y cuentas con ello", decía.

Rafa Castaño y Orestes Barbero, antiguos concursantes de 'Pasapalabra'. Cedida

Manu Pascual también se posicionaba sobre las declaraciones que hizo el exconcursante Orestes Barbero, quien pide de forma contundente que Pasapalabra aumente la cuantía del premio porque el coste de la vida de ha aumentado de forma considerable.

"Llevan con el mismo premio desde el año 2000 y el IPC ha subido casi el doble. Tendrían que duplicar los premios prácticamente", decía para El Confidencial el burgalés, que se marchó de Pasapalabra con 215.400 euros en su bolsillo tras el bote de Rafa Castaño en 2023.

Pues bien, Manu Pascual también lo entiende así. "Partiendo de la base de que me siento un priviliegiado ganando 1.200 euros por programa, sí que estoy de acuerdo en que los premios hace 20 años eran los mismos", señalaba a este periódico.

"Lo que podías hacer con 1.200 euros en 2007 no es lo mismo que puedes hacer ahora, en 2026. A lo mejor sí que lo podrían ver de alguna manera", agregó, alentando a que los responsables de Pasapalabra lo estudien de cara al futuro.

Por último, Manu Pascual desvelaba que los concursantes pueden disponer del dinero que hayan ganado en los programas que ya se han emitido siempre que quieran. "Yo no habría podido subsistir dos años sin ingresos".