Cristina Pedroche, sobre la longevidad: "Realizo deporte mínimo tres veces a la semana porque es significado de salud"

Cristina Pedroche es una de las presentadoras, colaboradoras de televisión y reporteras más conocidas de nuestro país. Se dio a conocer en el programa Sé lo que hicisteis y, con el paso de los años, se ha consolidado como uno de los rostros habituales de la pequeña pantalla.

Su estilo directo, su sonrisa constante y su naturalidad la han acompañado desde sus inicios, así como su papel protagonista en las Campanadas de Nochevieja, donde cada año genera expectación por el vestido elegido para despedir el año.

Más allá de la televisión, Pedroche comparte abiertamente su filosofía de vida, centrada en la salud y el bienestar. La comunicadora defiende el deporte como herramienta para sentirse bien y rechaza las críticas que califican su constancia como excesiva.

Cristina Pedroche, en una imagen de sus redes sociales.

"Lo llaman obsesión. Yo lo llamo salud. Lo llaman sufrimiento. Yo lo llamo disciplina", ha afirmado en redes sociales, donde documenta con frecuencia su rutina deportiva y alimenticia.

Practica yoga, pádel y entrenamiento de fuerza al menos tres veces por semana. En uno de los vídeos que publicó recientemente se la podía ver realizando ejercicios de hombros, bíceps, sentadillas, espalda, peso muerto, tríceps y sentadillas con salto.

"Para la salud no hay excusas", escribía. Incluso durante el embarazo continuó entrenando, adaptando la intensidad a su situación.

Uno de los detalles que más llama la atención es que realiza sus sesiones descalza y utilizando separadores para los dedos de los pies.

"Me los pongo siempre para entrenar y para estar por casa. Me dan más estabilidad y me ayudan a que el pie y los dedos vuelvan a su forma natural", explica. Según sostiene, esta práctica ayuda a prevenir juanetes, dedos en garra o uñas encarnadas.

En cuanto a la alimentación, Pedroche apuesta por obtener los nutrientes directamente de los alimentos antes que recurrir a suplementos.

"Hay mucha gente que se toma un suplemento de colágeno porque a lo mejor no toma mucho caldo de huesos. Pero es que yo me hincho a caldo de huesos", comentó en su entrevista en colaboración con Joma.

"Intento tener esos suplementos en la comida. Si necesitas omega-3 porque no comes suficiente pescado, pues tómatelo. Pero yo, de momento, prefiero tomarlo todo en comida. Me gusta masticarlo".

Cristina Pedroche, en una imagen de archivo.

Ella misma ha compartido algunos de sus hábitos diarios, como su desayuno habitual: yogur griego bajo en grasa con nueces, lima, papaya, mango y piña, al que denomina "el desayuno de las campeonas".

Amante de la buena comida y casada con el chef Dabiz Muñoz, asegura que disfruta comiendo y que su objetivo no es la estética, sino el bienestar.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

"Lo importante es la salud, que cada uno encuentre su propia balanza. Si tengo un kilo más o un kilo menos me da un poco igual", señalaba en una entrevista en ELLE.

Pedroche insiste en que sus cambios, tanto físicos como espirituales, han sido "brutales", aunque lo que más valora es animar a otros a incorporar el deporte, especialmente el yoga, a su día a día.

Una filosofía basada en constancia, actitud positiva y cuidado integral que, según defiende, va mucho más allá de la imagen exterior.