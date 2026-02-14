Benidorm Fest 2026 o el turno de las segundas generaciones: la sorpresa de Izan Llunas y la voz privilegiada de Mikel Herzog Jr.

Queda muy poco para conocer al flamante ganador del Benidorm Fest 2026. Este sábado, a partir de las 22:00 horas, La 1 emite la final del concurso alicantino. Los espectadores escucharán a 12 artistas, pero solo uno será el sucesor de Melody.

A Kitai, María León ft. Julia Medina, Izan Llunas, Tony Grox & LUCYCALYS, Mikel Herzog Jr y Kenneth, concursantes que pasaron la primera semifinal, se sumaron en la segunda semifinal seis artistas más: Miranda! & bailamamá, Dani J, Mayo, Rosalinda Galán, The Quinquis y Asha.

Se trata de la final con más afluencia de las cinco ediciones del Benidorm Fest, la primera en la que triunfar no supone el billete a Viena. Por primera vez, España no participará en el Festival de Eurovisión, después de que RTVE decidiese retirarse por la presencia de Israel.

Como cada año, o al menos esa es la intención, RTVE ha confeccionado un cartel variado, con propuestas para todos los gustos.

Una selección de nombres completamente desconocidos y de perfiles consolidados de cierto gancho para el público general. Y tan necesarios son los unos como los otros.

Mikel Herzog Jr, en la primera semifinal del Benidorm Fest 2026. RTVE

Muy comentada en la primera semifinal fue la frase de Javier Ambrossi "aquí tenemos a un montón de artistas que están comenzando sus carreras". Pese a la presencia de artistas como Miranda! & bailamamá o Funambulista, no le falta razón.

En sus cinco años de historia, el Benidorm Fest ha dado a conocer a Chanel, Vicco, Nebulossa o Blanca Paloma. Esta edición, puede ser el impulso definitivo de participantes como Asha, Atyat o Tony Grox & LUCYCALYS.

Y, dentro de ese grupo de artistas noveles, existen unos cuantos que es sabido de buena tinta que llevan la música en las venas.

Todos ellos compitieron en la primera semifinal, si bien solo dos se aseguraron el pase a la gala de esta noche. Llamativamente, son los hijos de dos eurovisivos.

Izan Llunas se destapó como la revelación de la criba del martes, demostrando buenas capacidades de canto y baile. No sería descabellado que se hiciese con la Sirenita este sábado.

Marcos Llunas y Mikel Herzog, representantes de España en Eurovisión 1997 y 1998. RTVE

El cantante de ¿Qué vas a hacer? es el hijo de Marcos Llunas, representante de España en Eurovisión 1997, y nieto de Dyango, que participó tanto en el antiguo Festival de Benidorm como en el de la OTI.

Si Llunas gana el premio, no repetirá la gesta de su padre, al menos no este año. Al igual que Mikel Herzog Jr, hijo de Mikel Herzog, abanderado español en Eurovisión 1998. La canción del joven se titula Mi mitad.

Su actuación en la primera semifinal no hizo justicia a las buenas sensaciones que dejó en la pasada edición de Tu cara me suena, donde fue tercer finalista y sorprendió con sus imitaciones de Benson Boone, David Bisbal o Camilo.

Pero, a juzgar por el despliegue vocal que acostumbra a mostrar Herzog Jr, se espera de él una gran actuación en la final del Benidorm Fest 2026.

Dora Postigo durante la primera semifinal del Benidorm Fest 2026. RTVE

No corrió la misma suerte Dora Postigo, aliada con Marlon Collins, al defender Rakatá. La hija de Bimba Bosé y Diego Postigo y su compañero contaron con el favor del jurado profesional, pero el voto del público frenó su pase a la final.

Greg Taro, el hermano menor de Álvaro Soler, no destacó especialmente con Velita entre las 9 candidaturas que se jugaban el cobre en la primera semifinal del Benidorm Fest.

Hasta 'tres' ganadores

El ganador del Benidorm Fest no será el representante de España en Eurovisión 2026, pero el esfuerzo, desde luego, le merecerá la pena.

El vencedor del certamen de TVE se embolsará 150.000 euros. 100.000 euros serán para el intérprete y 50.000 para los autores de la canción. Y las alegrías no acaban ahí.

La Sirenita, el trofeo del Benidorm Fest 2026 en homenaje al Festival de Benidorm. RTVE

De entre los 12 finalistas, uno viajará a Estocolmo para grabar un single en los estudios suecos de Spotify. Otro volará hasta Miami, de la mano de Univisión, para promocionarse en programas de televisión de la casa y grabar un single con un productor musical de prestigio.

Orden de actuación de la final

1. MAYO: Tócame

2. Kitai: El amor te da miedo

3. Asha: Turista

4. Dani J: Bailándote

5. The Quinquis: Tú no me quieres

6. Izan Llunas: ¿Qué vas a hacer?

7. Mikel Herzog Jr: Mi mitad

8. María León & Julia Medina: Las damas y el vagabundo

9. Rosalinda Galán: Mataora

10. Kenneth: Los ojos no mienten

11. Miranda! & bailamamá: Despierto amándote

12. Tony Grox & LUCYCALYS: T AMARÉ