TVE cancela el cine de La 1 este viernes para estrenar su nuevo concurso: así queda la programación

Televisión Española va también a por el prime time del viernes. Este 13 de febrero, la pública pone en práctica una nueva estrategia para estrenar por fin su Trivial Pursuit.

El primer programa del concurso presentado por Egoitz Txurruka 'Txurru' se ofrecerá en La 1, a las 22:50 horas.

Estará precedida por dos nuevas entregas de Cifras y Letras, que a las 21:45 horas, salta puntualmente a la primera cadena pública dentro del contenedor Aprender jugando.

TVE tira de uno de los pilares de La 2 para impulsar el estreno del nuevo juego. Producido por Atomis Media, el espacio que conduce Aitor Albizua es el más visto del canal.

De hecho, Cifras y Letras cerró el mes de enero con una media de 712.000 espectadores y un 5,5% de cuota de pantalla.

Los presentadores Aitor Albizu y Egoitz Txurruka. RTVE

La pública toma esta decisión después de los discretos resultados de Plan de c1ne el pasado viernes. La película Tormenta infinita se conformó con un 6,9% y apenas 760.000 espectadores.

La dupla de Cifras y Letras y Trivial Pursuit competirá contra El desafío en Antena 3, que pese a marcar mínimo de temporada el pasado viernes con un 14%, lidera sin esfuerzos el prime time.

También se verá las caras con ¡De Viernes!. Hace siete días, con la entrevista a Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, como plato fuerte, marcó un 11,8% y cerca de un millón de espectadores.

La Corporación testeará así las posibilidades de Trivial Pursuit sin que su ubicación esté del todo definida.

En verano, fue anunciado como una "tira diaria", si bien finalmente se confirmó su periodicidad semanal en prime time.

¡ @CifrasLetrasTVE CUMPLE 3⃣5⃣ AÑOS!



Lo celebramos este viernes, 13 de febrero, en @La1_tve con 'La noche de aprender jugando':



🔹#CifrasYLetras con @aitoralbizua a las 21:45h.



🔹 Y después, GRAN ESTRENO, de 'Trivial Pursuit' con Egoitz Txurruka. pic.twitter.com/uILXMLPKxP — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) February 9, 2026

Presentado con todos los honores el FesTVal de Vitoria el pasado septiembre, en aquella ocasión no se llegó a desvelar si se ofrecería en La 1 o en La 2.

Hace unas semanas, Egoitz estuvo presente en la presentación de Sukha, el nuevo magacín cultural de La 2, y otras novedades de la cadena. Eso sí, no se resolvió la incógnita de su cadena de destino.

Así es 'Trivial Pursuit'

La mecánica de Trivial Pursuit, formato original de Hasbro y Talpa Studios, producido por Satisfaction Iberia, es realmente sencilla.

Esta se desarrolla sobre un gigantesco tablero de juego, donde los concursantes compiten respondiendo a preguntas de las distintas categorías para ganar quesitos y llegar al centro antes que sus rivales.

Cada episodio es una batalla de ingenio, rapidez y estrategia, en la que el conocimiento es la mejor arma para avanzar casilla a casilla.