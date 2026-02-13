Tom Holland (29) confirma cuándo se despedirá de Spider-Man y del cine: "Cuando tenga hijos, desapareceré"

Tom Holland (29) confirma cuándo se despedirá de Spider-Man y el cine: Cuando tenga hijos, desapareceré"

Tom Holland es, ahora mismo uno de los actores más queridos y buscados de la industria cinematográfica. Con papeles tan importantes como Spider-Man en el UCM en activo, el artista ha confesado que ya tiene muy claro el momento de su retirada en la interpretación.

A pesar de tener solamente 29 años, Holland sabe cuándo quiere finalizar su carrera como artista. Como pareja actual de Zendaya, el británico afirma que desaparecerá de la faz de la Tierra en cuanto sea padre: no quiere combinar la vida de actor con la familiar y tiene claras sus prioridades.

Aún teniendo un prometedor futuro por delante, porque además de ser el trepamuros de Marvel ha firmado producciones con Christopher Nolan y para Apple TV+ en streaming, Holland no parece tener intención de querer dedicar su vida a estar frente a las cámaras.

Tom Holland dejará el cine cuando tenga hijos.

"Desapareceré de la faz de la Tierra"

"Cuando tenga hijos, ya no me veréis en más películas. Golf y ser padre, nada más. Desapareceré de la faz de la Tierra", confirmaba Holland en una entrevista para 'Men's Health'.

No obstante, de momento no parece que el actor vaya a abandonar el celuloide pronto, puesto que tiene por lo menos una película más pendiente con Marvel, que llegará este verano a los cines, y puede participar en el esperado evento de los hermanos Russo con 'Avengers: Doomsday' y 'Avengers: Secret Wars'.

La siguiente parada del artista en la gran pantalla será en 'La odisea' del mencionado Christopher Nolan como protagonista, producción en la que además estará junto a Zendaya y otras personalidades de Hollywood de renombre como Matt Damon, Robert Pattinson o Jon Bernthal.

Además, Holland también participará en 'American Speed' de Dan Wiedenhaupt de la mano de Austin Butler, otro de los actores más famosos del momento que ha pasado por filmes como 'Dune: Parte 2', 'Elvis' y 'Érase una vez en Hollywood'.