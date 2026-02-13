Taylor Lautner (33) sobre su fama y 'Crepúsculo': "Mis padres fueron fundamentales para mantenerme en la tierra"

Taylor Lautner (33) sobre su fama en 'Crepúsculo': "Mis padres fueron fundamentales para mantenerme en la tierra"

La vida de Taylor Lautner cambió radicalmente tras convertirse en Jacob en la saga cinematográfica de 'Crepúsculo'. Con tan solo 16 años, el joven asumió uno de los papeles que marcaría su vida para siempre, y de no ser por sus padres puede que no lo hubiera llevado tan bien.

Los artistas jóvenes suelen atravesar problemas de ansiedad, e incluso depresión, por el impacto que tienen sus trabajos en la industria audiovisual. Lautner no fue la excepción, pero asegura que su familia fue un refugio impecable para poder sobrellevar mejor el tener, constantemente, fans y paparazzi a sus espaldas.

"En 'Crepúsculo' era el más joven, así que mis padres fueron fundamentales para mantenerme en la tierra", comentaba el actor en una pasada entrevista para CNN, tal y como recogen desde 'Lecturas'. "Incluso cuando rodaba películas, cuando estaba en casa, tenía que sacar la basura. Tenía que cortar el césped."

Taylor Lautner se apoyó en sus padres para sobrellevar la fama de 'Crepúsculo'.

"Mis padres fueron fundamentales"

"Mis padres lo pusieron en perspectiva. Creo que tener a un hijo de 16 años pasando por eso incluso era un territorio desconocido para ellos", sigue el artista.

"Fue un proceso de aprendizaje para todos como familia. Y por eso creo que este paso atrás es un buen repaso y una forma de asegurarnos de que estamos haciendo las cosas por las razones correctas."

"Pasé muchos años sin salir de mi casa, o si lo hacía, era con sombrero, gafas de sol y simplemente asustado. Cambió algo dentro de mí donde, no lo sabía, pero tenía miedo de salir. Me daba ansiedad salir, así que simplemente no lo hacía", explica el intérprete.

Ahora, habiendo pasado ya más de una década desde el final de 'Crepúsculo', Lautner ve ese proceso con otros ojos y ya está más que acostumbrado a la popularidad que le rodea por haber participado en una de las mayores sagas del cine.

Aunque su papel como Jacob haya terminado, puede que termine involucrado en el soñado remake que Kristen Stewart, quien encarnó a Bella originalmente, quiere dirigir para las nuevas generaciones.