Marta Flich, 47 años, sobre su dinero: "Soy de izquierdas y me encanta el dinero. No me siento culpable por tener pasta"

Marta Flich es una reconocida presentadora de televisión, economista, actriz y humorista española.

Antes de saltar a la televisión nacional, se dio a conocer por sus vídeos virales explicando la actualidad económica con humor. Su capacidad para comunicar temas complejos de forma ácida llamó la atención.

En 2019 se unió a Todo es mentira donde hacía tándem con Risto Mejide y copresentaba el espacio. También presentó formatos de entretenimiento como GH VIP 8 y GH Dúo.

Marta Flich y Risto Mejide en 'Todo es mentira'.

Siete años de su vida al frente del espacio de Cuatro hasta que en julio de 2025 anunció su salida voluntaria del grupo, aun teniendo todavía contrato vigente hasta enero de 2026.

Tras esto, le fichó RTVE para presentar Directo al grano con Gonzalo Miró, magacín que se centra en la información veraz y el análisis de la actualidad diaria.

Gonzalo Miró y Marta Flich en 'Directo al grano'.

Precisamente a raíz de su nueva etapa con la televisión pública, es donde se pronunció en cuanto a su dinero. "Si publican mi sueldo verán que cobro un tercio de lo que cobraba en Mediaset, esto no es por dinero”, expresó en una entrevista en 20 Minutos.

De momento, RTVE no ha hecho público el sueldo de Marta Flich y Gonzalo Miró como presentadores de Directo al grano.

Sí se sabe el presupuesto total del espacio de info-entretenimiento (poco más que 3,7 millones de euros, hasta septiembre, por un número de entregas que RTVE tampoco ha hecho público), pero no su desglose.

Y añadió que su salto a La 1 no fue porque le pagaran más: "No me voy a un sitio por que me paguen más. Me fui de Mediaset sin que nadie me pagara nada, renuncié a muchas cosas y dije ‘voy a ver qué hay'".

Hay que recordar que antes de incorporarse al ente público, Flich tenía un contrato de cadena con Mediaset vigente hasta enero de 2026.

Ella misma confesó haber "huido" de ese contrato millonario, que le garantizaba un sueldo fijo incluso sin estar activa, para buscar nuevos retos profesionales.

En una entrevista en El HuffPost expresó: "Soy de izquierdas y me encanta el dinero. Los de la izquierda manejamos el dinero de p*** madre. No me siento culpable por tener pasta".

Flich defiende que no existe contradicción entre una ideología progresista y el éxito económico. Argumenta que el capitalismo es el sistema que funciona actualmente y que lo importante es saber elegir mediante el voto qué tipo de gestión de presupuestos se prefiere.

En sus vídeos explicando economía en el citado medio, llegó a expresar que "el dinero está mejor en tu bolsillo", pero defendió la necesidad de recaudación para políticas sociales.