Ya ha llegado a España AMC Western: toda la programación del canal de TV dedicado 100% a las películas del Oeste

Los seguidores del cine del Oeste están de enhorabuena. El pasado martes, 10 de febrero, fue la fecha de nacimiento de AMC Western, un canal dedicado exclusivamente a este género cinematográfico.

Su programación estará repleta de obras maestras y títulos de culto desde la edad de oro del cine hasta la actualidad.

Es importante decir que AMC Western se puede ver en la televisión de pago de los siguientes operadores: Vodafone, Orange, Jazztel, Yoigo, Euskaltel, DIGI, Más Móvil, R, Avatel, Telecable, Pepephone, LOWI, PTV Telecom, Cable Local y Tivify.

También puede verse en Prime Video a través de AMC Channels.

El nuevo canal de televisión pondrá el foco en los grandes artífices que dieron forma al género, tanto delante como detrás de la cámara, con directores imprescindibles como John Ford, Henry Hathaway, Howard Hawks, John Sturges, Sam Peckinpah o Sergio Leone.

Estarán presentes también estrellas icónicas como John Wayne, Clint Eastwood, Burt Lancaster, Kirk Douglas, Charlton Heston, Henry Fonda, Joan Crawford, Robert Redford o Paul Newman, entre muchos otros.

La programación de AMC Western recorre los principales subgéneros y etapas del cine de vaqueros desde los grandes clásicos de los años 30 en adelante y las joyas de la edad de oro de Hollywood.

Son, por ejemplo, Cimarrón (1931), el primer western que ganó el Oscar a Mejor Película, El zurdo (1958), dirigida por Arthur Penn y protagonizada por Paul Newman, o Caravana de mujeres (1951) de William A. Wellman, reconocida por aportar un enfoque femenino singular dentro del género.

También habrá hueco para el western crepuscular que a partir de los 60 y 70 revisó los mitos del cine del Oeste, con títulos como Dos hombres y un destino (1969), protagonizada por Newman junto a Robert Redford y ganadora de cuatro premios Oscar, Bronco Billy (1980), dirigida y protagonizada por Clint Eastwood.

O Pat Garrett y Billy el Niño (1973) de Sam Peckinpah, cineasta conocido por revolucionar el cine con su estilo violento y poético, y cuya banda sonora fue compuesta por el mismísimo Bob Dylan.

La parrilla también ofrecerá los emblemáticos eurowestern rodados en Italia y España, muchos de ellos filmados en localizaciones icónicas de Almería u Hoyo de Manzanares, que convirtieron nuestro país en un escenario clave del género.

Algunos son El blanco, el amarillo y el negro (1975) de Sergio Corbucci, El día de la ira (1967) de Tonino Valerii, o Hasta que llegó su hora (1968), obra maestra de Sergio Leone con un reparto estelar encabezado por Henry Fonda y Claudia Cardinale.

AMC Western también incluirá títulos contemporáneos, como Los odiosos ocho (2005) de Quentin Tarantino, El forastero (2002) de Randa Haines, o Deuda de honor (2014), dirigida por Tommy Lee Jones.

Homenaje a John Ford

El lanzamiento del canal coincidió con el mes del nacimiento de John Ford, una de las figuras más influyentes del género. De ahí, que el primer día de sus emisiones, AMC Western diese un homenaje al legendario director con tres títulos de su filmografía: Pasión de los fuertes (1946), Río Grande (1950) y El hombre que mató a Liberty Valance (1962).

Durante los fines de semana de febrero, el canal también inaugura el especial Leyendas del Oeste, un ciclo dedicado a los grandes clásicos, con cintas como Murieron con las botas puestas (Raoul Walsh, 1941), Duelo de titanes (John Stuges,1957), Raíces profundas (George Stevens, 1953) o Colorado Jim (Anthony Mann, 1953).

'El Dorado'.

Asimismo, cada mes AMC Western ofrecerá el especial 'Se busca', centrado en figuras clave del género. En febrero, el ciclo arranca con John Wayne, el gran mito americano, con títulos como El Dorado (Howard Hawks, 1966), Río Lobo (Howard Hawks, 1970), Valor de ley (Henry Hathaway, 1969), Los cuatro hijos de Katie Elder (Henry Hathaway, 1965), Hondo (John Farrow, 1953) y El último pistolero (Don Siegel, 1976), película que marcaría su despedida de las pantallas.