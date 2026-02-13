Carmen (86 años), abuela de Daniel Illescas: "Mi nieto me lleva a todos los viajes. Mira mucho por la familia"

Daniel Illescas es uno de los rostros que son tendencia en la actualidad. Lo es gracias al espíritu de superación que derrocha en los retos de El desafío, el programa que presenta cada viernes Roberto Leal en Antena 3.

Que el modelo aspira al triunfo final de la sexta edición del formato, lo certificó pulverizando el récord histórico de la apnea.

Illescas, bajo la supervisión de Juandi Alcázar, superó en siete segundos la marca de Rosa López y aguantó bajo el agua un total de 4 minutos y 47 segundos.

Hasta ahora, el que fuese ex de Laura Matamoros (su novia actual es Katia Gutiérrez-Colomer), ha puesto literalmente su vida en juego con escapismos angustiosos o números de fuego. Y también lo ha dado todo en la pista, bailando, a través de coreografías más propias de musicales.

Nacido el 15 de marzo de 1993 en Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona, el modelo e influencer está mostrando en el talent su faceta más íntima, más allá de lo que enseña a sus más de tres millones de seguidores en Instagram y TikTok con los contenidos de viajes, aventura y estilo de vida.

Daniel Illescas, completamente exhausto tras destrozar el récord de Rosa López de la apnea.

Y es que, más allá de todos sus proyectos profesionales, lo más importante para Daniel, es su familia. Y, en concreto, su abuela Carmen.

En su autobiografía, Be part of it, Illescas contaba el palo que supuso la separación de sus padres. Su vida cambió totalmente y su abuela pasó a ser un verdadero pilar. De hecho, Daniel se fue a vivir con ella en Barcelona.

Daniel Illescas y su abuela

Así lo relata él: "Como consecuencia de la separación, mi vida cambió de golpe: mi madre se fue a vivir a una casa donde veraneábamos, en una pequeña localidad de apenas cien habitantes cerca de Castellón, y mi padre se marchó a Tordera, un pueblo de Barcelona, ya pegado a Girona".

"Mi hermano era pequeño, por lo que mi madre decidió llevárselo con ella, pero a mí, que ya era mayor, me dieron a elegir. Para un adolescente, irse a vivir a un pequeño pueblo no era una gran opción, pero escoger entre tus padres, tampoco".

@danielillescas Feliz de haber podido cumplir uno de los sueños de mi abuela, viajar al Caribe 🏝️🍹 ♬ Solcito - Miguel Bueno & Juan Duque

"Así que mi abuela, la yaya Carmen, se ofreció a acogerme en su casa de Barcelona, en el barrio de Poblenou", escribió.

Como agradecimiento, Daniel quiso cumplir todos los sueños de su yaya: ir a China, a Japón, visitar la Feria de Abril de Sevilla o hasta subir en globo.

Hace unas semanas, Carmen quiso arropar a su nieto en uno de los desafíos, algo que se grabó el año pasado. Angustiada, la mujer de 86 años siguió la prueba, que acabó siendo todo un éxito. Y ambos, protagonizaron un momento de lo más emotivo.

"Todos los viajes que ha hecho he ido yo. Él mira por la familia mucho. Le deseo toda la suerte del mundo", le dijo ella. Él, muy emocionado, aseguró: "Soy una persona que me encanta vivir, más razón para seguir disfrutando de la familia. Que estemos muchos años juntos".