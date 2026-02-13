Buenafuente reaparece tras su baja médica: "Estoy bien, mejor, recuperando poco a poco. Tanto trabajo te saca de la carretera"

Andreu Buenafuente ha reaparecido después de que el pasado mes de noviembre, el showman anunciara su baja por prescripción médica junto a su productora (El Terrat) y RTVE.

"Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño", dijo por entonces.

Ha sido este viernes, 13 de febrero, cuando el humorista ha concedido su primera entrevista. Buenafuente ha entrado por teléfono en La ventana, el programa que pilota Carles Francino en la Cadena SER, y a colación del Día Mundial de la Radio.

El presentador del programa de La 1 Futuro imperfecto ha actualizado cómo se encuentra: "Estoy bien, mejor, recuperando poco a poco, en línea ascendente. Con ganas de volver a hacer cositas, a mi ritmo".

"Al final, tanto trabajo te saca de la carretera", ha dicho el cómico catalán, que se siente un "privilegiado". "Siempre lo digo, puedo parar y lo hago saturado desde lo que me gusta. Tú imagínate alguien que no le gusta lo que hace y está machacado... No me puedo quejar".

"Lo que tengo que hacer es volver y hacer las cosas que me gustan", ha añadido.

Hay que recordar que, a consecuencia de su baja, RTVE tuvo que buscar sustitutos para las Campanadas una vez que él y Silvia Abril estaban confirmados para la cita. Fueron Chenoa y Estopa los encargados de recibir al 2025. Y, lo cierto, es que fue todo un acierto de audiencia.

Por otro lado, Futuro imperfecto también tuvo que cancelar la agenda de grabaciones. El programa, que había sido una de las revelaciones del curso pasado, estaba teniendo muy buenas audiencias en la noche de los jueves.

En su intervención en La ventana, Buenafuente ha confirmado que pronto volverá a retomar Nadie sabe nada, el podcast que tiene junto a su inseparable Berto Romero: "Vamos a grabar nuevos capítulos, vamos a estar ahí dándolo todo".

Buenafuente ha aprovechado también para agradecer el cariño y la complicidad de los fans del programa: "Siempre están ahí, pero, cuando están presentes, te encarna el sentido de todo esto. Yo, que siempre he estado enamorado de la radio, en estos años de Nadie me he enamorado aún más de la gente".

Se trata, como decimos, de la primera intervención pública de Buenafuente tras su parón. Hace unas semanas, su mujer Silvia Abril, se mostraba muy optimista durante su entrevista con Henar Álvarez en La 2 en Al cielo con ella.

"Está muy bien. Trabajando y poniendo remedio a toda esta situación. Pero bien. Bien", señaló la actriz en la que era su reaparición televisiva. "El episodio que acabamos de vivir en casa me ha hecho reflexionar sobre esto. Voy como una peonza dando vueltas todo el rato", aseguraba.

"Aplicaré un poco de calma porque curro mucho. Voy a intentar disfrutar de los proyectos sin cargar con otras cosas", añadía la humorista, quien, por cierto, presentará I ara què?, un programa que se emitirá en La 2Cat, la versión catalana del segundo canal de RTVE.