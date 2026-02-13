Antonio Orozco, sobre su infancia: "Nací en una familia muy humilde. Las clases de guitarra eran inalcanzables"

Antonio Orozco es uno de los cantantes más reconocidos del panorama musical español. Nació en Barcelona, en la localidad de L’Hospitalet de Llobregat. De padres sevillanos, la familia se trasladó a Cataluña antes de su nacimiento en busca de nuevas oportunidades laborales.

Pese a haber crecido en Cataluña, el artista siempre ha mantenido muy presentes sus raíces andaluzas, un vínculo que ha marcado tanto su identidad personal como su sensibilidad artística.

En varias entrevistas, el artista ha recordado cómo fue su infancia. "Yo nací en una familia muy humilde donde lo más importante siempre ha sido tener un trabajo y salvaguardar el presente", reveló en el podcast Ac2ality.

Por ello, se inclinó por estudiar algo que tuviera futuro: "Yo estudié informática por eso de estudiar algo que tenga futuro y la música para mí ha sido siempre algo secundario en mi vida porque no había presupuesto para estudiarla. Las clases de guitarra eran inalcanzables", confesó en una entrevista para Esquire.

Aunque la música fue en un principio secundaria para él, lo que le marcó desde que era un niño fue el fútbol. Muy poca gente sabe que el catalán fue jugador de fútbol de un importante club.

Así lo ha revelado en El Hormiguero: "Todas las cosas importantes que hice en mi infancia fue a través del fútbol. Jugaba de interior".

El cantante recordó que estuvo vinculado a este deporte desde muy pequeño: "Ha sido una de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida, desde muy niño. Desde los cuatro años hasta los veintiún años".

En esa misma conversación explicó que llegó a formar parte del FC Barcelona en fútbol sala. "En el último club que estuve fue el Fútbol Club Barcelona. Jugué a fútbol sala y fue muy bonito".

"Entrenábamos tanto, pero era una época muy bonita de mi vida”. Orozco resumió la importancia del deporte en su formación personal citando a un icono culé: "El fútbol, como dijo Johan Cruyff: 'me lo dio todo'".

Pero el destino tenía otros planes preparados para Orozco. Su vocación de artista siempre estuvo ahí, aunque durante años permaneció en segundo plano.

"Nací así, o sea, yo realmente creo que ya venía puesto. Recuerdo que mi madre me cuenta que yo de muy pequeñito muy pequeñito, tenía un sueño recurrente, que era que yo estaba en un escenario y la gente cantaba mis canciones", expresó en el citado podcast.

“Viene de encontrar una mejor versión”. @antoniorozco nos habla de su libro 'Inevitablemente yo', el viaje más personal de su vida #OrozcoEH pic.twitter.com/0TFVVz2lgu — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 9, 2026

También, el cantante ha compartido en varias entrevistas anécdotas personales, como la que relató en Mi casa es la tuya, vinculada a su infancia y a la relación con su madre.

"Era rubio, tenía el pelo largo, me ponía las coletas y me vestía de niña. Me ha llamado Manuela durante mucho tiempo y la gente por la calle me reconocía ya como Manuela, o sea que tengo un pasado como Manuela también".