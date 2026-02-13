Abraham Mateo, 27 años, sobre su patrimonio: "Es de 7 cifras. Tengo suficiente dinero para vivir tranquilo"

Abraham Mateo es el artista masculino más importante del momento en España, por lo que no es de extrañar que su cuenta bancaria esté bien nutrida.

Ya lo contó en La Resistencia en abril de 2024, por lo que se entiende que estos números habrán crecido considerablemente. Hasta David Broncano se quedó sorprendido de las cifras que maneja el gaditano.

"Tengo suficiente para vivir tranquilo y bien, sería una cantidad con siete cifras", aseguró Mateo en aquel momento, aunque, tras el shock, Broncano reconoció que el cantante lleva "facturando desde los 6 años".

"De la gente que ha venido aquí, eres de los que tiene más años de carrera siendo más joven", aclaró el presentador del entonces programa de Movistar Plus+.

Cabe recordar que el joven firmó su primer contrato con una multinacional cuando solo tenía 10 años. Ahora ya cuenta con siete álbumes de estudio, varias giras por España y Latinoamérica a sus espaldas, y acaba de colgar el 'sold out' en el Movistar Arena.

Abraham Mateo hace vibrar a Toledo con su concierto por la Feria y Fiestas de Agosto

Con todo, a Abraham le pasó factura ser un niño artista. "Me insultaban y me hacían la vida imposible", relataba hace un tiempo en El Hormiguero, confesando que llegaron a ponerle "seguridad en el centro" en el que estudiaba.

"En el pasillo de la cafetería del instituto se ponía una pandilla. Pasar cada día por ahí para mí era horrible. Se metían conmigo y con mi familia. Me tiraban palomitas a la cara, me ponían la zancadilla y eso era feo", desveló el cantante de temas como Señorita o Maníaca.

Abraham Mateo actuó el pasado jueves, 12 de febrero, en la segunda semifinal del Benidorm Fest como artista invitado. Así, regresó a Televisión Española después de su especial de Nochebuena en La 1, en el que hizo un repaso a sus décadas de trayectoria en la música.

Antes, en Eurovisión Junior 2024, con Madrid como sede, dejó a todos boquiabiertos con su actuación en el descanso de la gala.

La carrera en TV de Abraham Mateo

En televisión, Abraham Mateo ha pasado de ser un niño prodigio invitado a convertirse en rostro habitual como presentador, asesor y jurado en talent shows.

Mateo saltó a la fama en 2007 gracias a Menuda Noche, el programa infantil que presentaba Juan y Medio en Canal Sur. Fue cantante fijo del espacio de la autonómica andaluz hasta 2011.

Abraham Mateo, jurado de 'OT 2025'. Prime Video

Debutó como actor en series como Días sin luz o la miniserie Raphael, donde interpretó al artista de niño. Después, hizo cameos en B&B o Dreamland, entre otras ficciones televisivas.

En 2023, fichó por TVE para ser uno de los presentadores de Cover Night, junto a Ana Guerra y Ruth Lorenzo. Ese mismo año participó en La Voz como asesor de Malú, y poco después se convirtió en jurado de Factor X.

En 2025, se consolidó como jurado de programas en Operación Triunfo, junto a Leire Martínez, Guille Milkyway y Cristina Regatero.