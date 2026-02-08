60 millones menos y humilla a 'Juego de Tronos' en streaming: la nueva serie de fantasía que rompe límites

60 millones menos y humilla a 'Juego de Tronos' en HBO: la nueva serie de George R.R. Martin (77) rompe límites

'El caballero de los Siete Reinos' aumenta su leyenda tras debutar con un éxito increíble en HBO. Habiéndose convertido ya en una producción mejor valorada que 'Juego de Tronos', el spinoff de George R.R. Martin logra una puntuación casi perfecta con su tercer episodio.

Llegando a mitad de temporada, la ficción liderada por Ira Parker firma un capítulo con una media de 9,1 sobre 10 en el portal de IMDb, destacando por encima del resto y eclipsando tanto a la mencionada 'Juego de Tronos' como incluso a 'La casa del dragón'.

Parecía imposible, pero Poniente vuelve a brillar: el giro a la comedia ha sido todo un acierto y lo mejor es que la serie cuesta muchísimo menos que sus antecesoras, con una media de menos de 10 millones de dólares por episodio, sumando unos 36 millones en total.

'El caballero de los Siete Reinos' sigue arrasando en HBO.

Más barata y mejor que 'Juego de Tronos'

La propia Francesca Orsi, jefa de series dramáticas de HBO, ha confirmado el escaso presupuesto de 'El caballero de los Siete Reinos' desvelando que con menos se pueden conseguir grandísimos resultados.

"Estamos haciendo un spin-off titulado ‘El caballero de los siete reinos’ por menos de 10 millones de dólares por episodio, muy barato con respecto a lo que cuestan 'Juego de tronos' [15 millones] y 'La casa del dragón' [20 millones] episódicamente", expone.

"Las secuencias de batalla que los directores han hecho igualan a aquellas de ‘Juego de tronos’, pero a una fracción de su precio. Es una lección para nosotros", admite.

Con nuevos límites rotos y con un futuro muy esperanzador que apunta a varias temporadas, 'El caballero de los Siete Reinos' prosigue con su tanda de episodios actual para demostrar que el universo de Poniente aún tiene mucho que ofrecer y que es más que dragones y batallas épicas.

Hacía tiempo que George R.R. Martin no estaba tan contento y convencido con una adaptación de su obra, y las aventuras de Dunk y Egg han dado en el clavo.