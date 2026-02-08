Lucía Pérez, 15 años después de Eurovisión: "Marta Sánchez es una de las grandes de este país. Ojalá hagamos tándem pronto"
BLUPER habla en exclusiva con la abanderada española de 2011, que presenta su nueva canción, 'Porque no'.
"Estoy reconciliada con la canción, los años todo lo curan". Hace 15 años, Lucía Pérez (Lugo, 1985) acudía a representar a España en Eurovisión con la festiva Que me quiten lo bailao. Dicho por ella: no era su tema favorito, pero luego trajo "muchas alegrías".
Así lo cuenta en su entrevista con BLUPER. En 2011, cuando fue abanderada española, RTVE tenía una visión muy distinta del festival. Rara vez las preselecciones eurovisivas estaban libres de polémicas y la de Pérez no fue la excepción.
En aquella ocasión, las candidaturas no eran cerradas. El objetivo final de las galas de Destino Eurovisión 2011 era encontrar la mejor combinación entre canción y artista.
Por ello, pese a querer defender Abrázame en Düsseldorf, tuvo que cantar Que me quiten lo bailao. Lo que Lucía no imaginaba es que la canción de Tony Sánchez-Ohlsson tendría una segunda vida en 2025, en voz de Marta Sánchez, en su último disco.
"La versión que no se aleja mucho de la que hice yo en su momento. Que la haga ella es guay porque es una de las grandes voces de nuestro país. Ojalá hagamos tándem en algún momento", comenta la gallega en la sede de EL ESPAÑOL.
"Con TVE tuve mis altos y mis bajos, pero el tiempo todo lo calma", explica Lucía. Ahora, celebra la existencia del Benidorm Fest y reconoce que se presentaría con canciones como Porque no, su nuevo tema y un himno a la "reafirmación personal y el amor propio".
Porque no es un himno al empoderamiento, a no callarse más las cosas. ¿Ha habido algún punto de inflexión que te ha hecho cambiar de mentalidad?
La madurez de los años. Al cumplir 40, llegaron muchas cosas que me hicieron tomar conciencia de los noes que nunca dije y lo que soy capaz de decir ahora. Y decirlo sin culpa. De la mejor manera, pero sin culpa.
Porque es una canción de reafirmación personal, de amor propio y que representa el momento que estoy viviendo. Estoy en mi mejor momento.
¿Siempre te ha costado mucho decir 'no'?
Mucho. Decía que no con la boca pequeñita. Ahora he dado un paso adelante y lo digo con convencimiento, sin importarme mucho lo que pasa alrededor.
¿Cuáles serán tus siguientes pasos musicales? ¿Habrá disco, gira...?
Los discos están en peligro de extinción, pero sí. Tengo como ocho canciones que no están en formato físico y me gustaría acabar el año recopilándolas. Hay gente que quiere leer las letritas, ver quién ha producido las canciones. Es un público minoritario, pero ahí está.
Además, tengo que celebrar un triple aniversario. 15 años de Eurovisión, 20 años de carrera y 40 años de vida. Habría que celebrarlo con un disco y una gira, por supuesto. Al final, es de lo que vivimos los artistas y los músicos.
Tú, como gallega, conocerás perfectamente la cultura de las orquestas que hay en tu tierra...
El tema de las orquestas está ahora en auge. Yo, como gallega, crecí en fiestas populares con orquestas. Mi primera intervención en público fue subiendo al escenario con una orquesta. Me puse allí a cantar de niña. Las orquestas están muy metidas entre los gallegos.
Que te quiten lo bailao no era tu canción favorita para ir a Eurovisión 2011. Después de 15 años, ¿te has llegado a reconciliar con el tema?
La palabra es esa, estoy reconciliada. Los años todo lo curan. Si tenía que ir con esa canción, sería por algo. Luego me trajo muchas alegrías y es un eslogan maravilloso, del que cada día estoy más convencida.
Tenemos que disfrutar del presente y las personas que queremos. Y que nos quiten lo bailao. En mis conciertos, esa canción supone el momento glorioso.
"En España, afortunadamente, estamos recuperando la ilusión en Eurovisión gracias al Benidorm Fest"
Abrázame, la canción de aquella preselección con la que tú querías ir, ahora la ha lanzado Marta Sánchez.
Fue una sorpresa para mí. Curiosamente, hizo una versión que no se aleja mucho de la que hice yo en su momento. Que la haga Marta Sánchez es guay porque es una de las grandes voces de nuestro país. Ojalá hagamos tándem en algún momento.
Fíjate las vueltas que da la vida. Y las canciones. En este caso, la canción no era mía, así que el autor tiene la libertad de ofrecérsela a otros artistas.
Cuando ves Eurovisión en la actualidad, ¿notas muchas diferencias respecto a lo que viviste tú en 2011?
Ya hace 15 años el festival era un fenómeno televisivo. No lo comparamos ya con el Eurovisión de los noventa, cuando había una orquesta en directo, la música tenía más protagonismo y no había tanto espectáculo.
En España, afortunadamente, estamos recuperando la ilusión gracias al Benidorm Fest. Ahora se trata Eurovisión con más cariño y más amor, que era lo que hacía falta. Hago una comparación de mi preselección con el Benidorm Fest y no tenía nada que ver. Me alegra que vayamos a mejor.
Es la decisión acertada. Estando el mundo tan revuelto como está, si no pasa nada y todo sigue igual… Tiene que haber una diferencia cuando algo no es justo, ¿no? Por un lado te da rabia y pena, pero yo estoy convencidísima de que era la decisión que había que tomar.
Sobre la retirada de Eurovisión: "Por un lado te da pena, pero yo estoy convencidísima de que era la decisión que había que tomar"
¿Te presentarías al Benidorm Fest?
Sí, me presentaría. Ese es el titular, sí. Me presentaría si fuera con una canción totalmente convencida. Por ejemplo, Porque no es una canción que está hecha a medida, con la que me identifico al cien por cien.
Entonces, ¿no lo has intentado nunca?
No. Es verdad que yo soy artista independiente y ellos están en otros derroteros, en la industria. Pero, sí, el Benidorm Fest es una plataforma para dar a conocer artistas y para que aparezcan consolidados también.
¿Crees que le afectará en audiencias el hecho de no ser una preselección para Eurovisión?
Pues espero que no. Yo soy defensora de los festivales, porque yo fui al Festival de Viña del Mar. También estaba el de la OTI antaño. Es decir, que espero que no caiga en esos ritmos y se consolide como lo que realmente es, un festival de canciones y artistas. Que quede instaurado y que la gente le dé importancia.
¿Cómo es tu relación actual con TVE?
Tuvimos nuestros altos y bajos, pero al final el tiempo todo lo calma. Este año estaremos en el Euroclub de Benidorm, apoyando a los participantes de este año.
El espectador te ha visto mucho en Televisión de Galicia, pero, ¿te ha llegado alguna oferta para dar el salto nacional?
Pues no, pero me gustaría. Creo que la televisión es algo que compagina mucho con mi profesión de artista. Cuanto más salgo en televisión, más bolos me salen.
En Galicia es verdad que tenemos la suerte de tener una autonómica fuerte que apoya mucho a su gente. Yo tuve apoyo y ahí sigo haciendo cositas.
¿Te animarías a un Tu cara me suena?
Me encantaría, es un formato que me llama mucho. Lo lanzamos desde aquí [risas]. Claro que me gustaría.
¿A quién te gustaría imitar?
Yo creo que podría imitar muy bien a Amaia Montero o a Mon Laferte. Que tomen nota, por favor.
Antes hablabas de ser artista independiente. ¿Qué tal es estar fuera del mundo de las multinacionales?
Yo empecé en un sello muy pequeñito de Galicia. Excepto el año de Eurovisión que estuve con Warner, y ahí me di cuenta de lo que bien se está cuando uno elige su camino, lo que quiere hacer y lo que no.
Me financio todo yo, por eso hay momentos más jodid...Hoy día ves a artistas que estuvieron en grandes multinacionales y que dicen: 'Bendito nuestro sellito y hacer nuestro propio proyecto'.
A nivel mediático, es verdad que no tenga esa inmediatez como artista, pero al final vivo exclusivamente de la música. ¿Qué más quiero? Hay mucho trabajo, constancia y perseverancia. A veces me pellizco y no me creo que lleve 20 años viviendo de lo que me gusta sin apoyo de nadie.
¿Qué opinas de talent shows musicales como OT o La Voz?
Es importante saber a lo que vas. No te va a llevar a ningún lado si no hay una serie de piezas alrededor para que todo cuadre. Yo pasé por muchos concursos cuando era pequeña y fueron una escuela maravillosa, que te curte como artista. Pero tienes que saber que es un concurso y un programa de televisión.