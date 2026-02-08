Lucía Pérez, 15 años después de Eurovisión: "Marta Sánchez es una de las grandes de este país. Ojalá hagamos tándem pronto"

La cantante Lucía Pérez, en la sede de EL ESPAÑOL. Rodrigo Mínguez

"Estoy reconciliada con la canción, los años todo lo curan". Hace 15 años, Lucía Pérez (Lugo, 1985) acudía a representar a España en Eurovisión con la festiva Que me quiten lo bailao. Dicho por ella: no era su tema favorito, pero luego trajo "muchas alegrías".

Así lo cuenta en su entrevista con BLUPER. En 2011, cuando fue abanderada española, RTVE tenía una visión muy distinta del festival. Rara vez las preselecciones eurovisivas estaban libres de polémicas y la de Pérez no fue la excepción.

En aquella ocasión, las candidaturas no eran cerradas. El objetivo final de las galas de Destino Eurovisión 2011 era encontrar la mejor combinación entre canción y artista.

Por ello, pese a querer defender Abrázame en Düsseldorf, tuvo que cantar Que me quiten lo bailao. Lo que Lucía no imaginaba es que la canción de Tony Sánchez-Ohlsson tendría una segunda vida en 2025, en voz de Marta Sánchez, en su último disco.

"La versión que no se aleja mucho de la que hice yo en su momento. Que la haga ella es guay porque es una de las grandes voces de nuestro país. Ojalá hagamos tándem en algún momento", comenta la gallega en la sede de EL ESPAÑOL.

La cantante Lucía Pérez, en su visita a la sede de EL ESPAÑOL. Rodrigo Mínguez

"Con TVE tuve mis altos y mis bajos, pero el tiempo todo lo calma", explica Lucía. Ahora, celebra la existencia del Benidorm Fest y reconoce que se presentaría con canciones como Porque no, su nuevo tema y un himno a la "reafirmación personal y el amor propio".

Porque no es un himno al empoderamiento, a no callarse más las cosas. ¿Ha habido algún punto de inflexión que te ha hecho cambiar de mentalidad?

La madurez de los años. Al cumplir 40, llegaron muchas cosas que me hicieron tomar conciencia de los noes que nunca dije y lo que soy capaz de decir ahora. Y decirlo sin culpa. De la mejor manera, pero sin culpa.

Porque es una canción de reafirmación personal, de amor propio y que representa el momento que estoy viviendo. Estoy en mi mejor momento.

"Antes me costaba mucho decir que no. Lo decía, pero con la boca pequeñita. Ahora he dado un paso adelante"

¿Siempre te ha costado mucho decir 'no'?

Mucho. Decía que no con la boca pequeñita. Ahora he dado un paso adelante y lo digo con convencimiento, sin importarme mucho lo que pasa alrededor.

¿Cuáles serán tus siguientes pasos musicales? ¿Habrá disco, gira...?

Los discos están en peligro de extinción, pero sí. Tengo como ocho canciones que no están en formato físico y me gustaría acabar el año recopilándolas. Hay gente que quiere leer las letritas, ver quién ha producido las canciones. Es un público minoritario, pero ahí está.

Además, tengo que celebrar un triple aniversario. 15 años de Eurovisión, 20 años de carrera y 40 años de vida. Habría que celebrarlo con un disco y una gira, por supuesto. Al final, es de lo que vivimos los artistas y los músicos.

Tú, como gallega, conocerás perfectamente la cultura de las orquestas que hay en tu tierra...

El tema de las orquestas está ahora en auge. Yo, como gallega, crecí en fiestas populares con orquestas. Mi primera intervención en público fue subiendo al escenario con una orquesta. Me puse allí a cantar de niña. Las orquestas están muy metidas entre los gallegos.

Que te quiten lo bailao no era tu canción favorita para ir a Eurovisión 2011. Después de 15 años, ¿te has llegado a reconciliar con el tema?

La palabra es esa, estoy reconciliada. Los años todo lo curan. Si tenía que ir con esa canción, sería por algo. Luego me trajo muchas alegrías y es un eslogan maravilloso, del que cada día estoy más convencida.

Tenemos que disfrutar del presente y las personas que queremos. Y que nos quiten lo bailao. En mis conciertos, esa canción supone el momento glorioso.

"En España, afortunadamente, estamos recuperando la ilusión en Eurovisión gracias al Benidorm Fest"

Abrázame, la canción de aquella preselección con la que tú querías ir, ahora la ha lanzado Marta Sánchez.

Fue una sorpresa para mí. Curiosamente, hizo una versión que no se aleja mucho de la que hice yo en su momento. Que la haga Marta Sánchez es guay porque es una de las grandes voces de nuestro país. Ojalá hagamos tándem en algún momento.

Fíjate las vueltas que da la vida. Y las canciones. En este caso, la canción no era mía, así que el autor tiene la libertad de ofrecérsela a otros artistas.

Cuando ves Eurovisión en la actualidad, ¿notas muchas diferencias respecto a lo que viviste tú en 2011?

Ya hace 15 años el festival era un fenómeno televisivo. No lo comparamos ya con el Eurovisión de los noventa, cuando había una orquesta en directo, la música tenía más protagonismo y no había tanto espectáculo.

La cantante Lucía Pérez visita las instalaciones de EL ESPAÑOL. Rodrigo Mínguez

En España, afortunadamente, estamos recuperando la ilusión gracias al Benidorm Fest. Ahora se trata Eurovisión con más cariño y más amor, que era lo que hacía falta. Hago una comparación de mi preselección con el Benidorm Fest y no tenía nada que ver. Me alegra que vayamos a mejor.

¿Qué relación tienes actualmente con los eurofans?