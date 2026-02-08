laSexta cancela la emisión de 'Lo de Évole' hoy tras el éxito de la entrevista a Iñaki Urdangarin: el verdadero motivo

Este domingo, 8 de febrero, laSexta altera su parrilla nocturna para priorizar la actualidad informativa. Esto es, no emitirá nuevas entregas de Lo de Évole tras batir récord hace 7 días con la entrevista a Iñaki Urdangarin.

El programa de entrevistas de Jordi Évole será sustituido esta semana por la cobertura especial de las elecciones autonómicas en Aragón.

La cadena verde ofrecerá un seguimiento completo de los comicios, no solo aportando las claves sobre la jornada electoral aragonesa, sino también su influencia en la situación política a nivel nacional.

A las 21:00 horas, Antonio García Ferreras dirigirá y presentará Al rojo vivo: Elecciones Aragón, al cierre de los colegios. En el programa, se analizará y debatirá sobre el recuento y los resultados que arrojen las urnas.

Participarán en la tertulia analistas como Lluís Orriols, Pablo Simón, Sandra León, Ignacio Urquizu, Manuel Cobo, Ignacio Escolar y Pablo Montesinos.

Antonio García Ferreras en 'Al Rojo Vivo'. Atresmedia

Asimismo, el espacio contará con los periodistas de laSexta Noticias Rodrigo Blázquez, María Llapart y Ángela Vera, especializados en información política.

Al rojo vivo: Elecciones Aragónprestará especial atención a las implicaciones de los resultados en clave nacional y cómo puede influir en la situación del Ejecutivo, en la relación entre PP y Vox y en las alianzas que se pueden forjar tanto a escala aragonesa como a escala estatal.

Además, las dos ediciones de laSexta Noticias Fin de Semana, con Ana Cuesta, prestarán especial atención al desarrollo de la jornada electoral en Aragón.

Récord con Urdangarin

Lo de Évole descansa este domingo, en un gran momento de audiencias del formato de Producciones del Barrio. Hace siete días, el programa que presenta Jordi Évole se apuntó récord de audiencia coincidiendo con la esperada entrevista a Iñaki Urdangarin.

Las dos entregas de Lo de Évole lideraron la noche del domingo, imponiéndose tanto a la gala de GH DÚO como al cine que emitió La 1 de TVE.

El primer episodio firmó un 10,8% y promedió 1.455.000 espectadores. Este capítulo, Cara, que ahondó en la etapa más positiva del que fuera marido de la infanta Cristina, es lo más visto de laSexta esta temporada.

El segundo escaló hasta el 12,6% y 1.388.000 seguidores en el canal de Atresmedia. Se trata de la mejor cuota que consigue el formato de Évole desde el 19 de febrero de 2023, cuando el periodista entrevistó a Macarena Olona.

Esta última entrega, Cruz, se centró en la caída a los infiernos de Urdangarin tras la condena a cinco años y diez meses de cárcel por los delitos de prevaricación continuada y malversación en el Caso Nóos.