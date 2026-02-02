El palo de Ana Rosa a Telecinco: "No mando nada en la cadena. Fíjate si mando que estamos viendo lo que estamos viendo"

Ana Rosa Quintana y Máximo Huerta han vuelto a protagonizar una de esas charlas en las que tan importante es todo lo que se dice, como lo que se calla.

El escritor regresaba este lunes al programa en el que colaboraba hasta hace apenas unos días.

Huerta abandonaba su puesto en El aperitivo, la sección en la que aparecía para dar su opinión sobre la actualidad, para "dedicarse por completo a la promoción", como se ha explicado hoy, de su nueva novela Mamá está dormida.

Sin embargo, su salida coincidió con el reajuste de programación que hacía Telecinco, a raíz del estreno de El precio justo. El lanzamiento del concurso de Carlos Sobera hacía que El programa de Ana Rosa sufriese un recorte del 25% en la parrilla.

Tras esta reestructuración, el matinal que produce Unicorn Content pasó a emitirse entre las 09:00 y las 12:30. Por lo tanto, se quedaba sin hueco la sección que ahondaba en la crónica social.

Ana Rosa ha entrevistado este lunes a Máximo Huerta en su programa por su nueva novela.

Precisamente, sobre estos movimientos se han pronunciado Ana Rosa y el propio Máximo. Ha sido a raíz de que ella le pidiese que volviera como colaborador. "¿Cuándo terminas la promoción de tu libro? Lo digo para que vuelvas a casa como Navidad", deslizaba la presentadora.

A continuación, y de forma muy sutil, Huerta respondía: "Pues no lo sé. Es que ahora te han cortado el programa y no me gusta cómo te lo han dejado". Y agregaba: "Esto cambia mucho".

El escritor, eso sí, tiraba de humor para que no hubiese polémicas: "Hazte un decreto como Irene [Montero] y Pedro [Sánchez]".

La presentadora ha aprovechado la coyuntura para lanzar una indirecta a las estrategias que está ejecutando la cúpula de Mediaset España. Y, al mismo tiempo, Ana Rosa acallaba a quienes hablan sobre el supuesto poder que tiene en la toma de decisiones.

"Todo el mundo cree que mando mucho, y yo no mando absolutamente nada. Soy una mandada", aseguraba ante el que este lunes era su invitado.

"Es verdad que dicen que mandas mucho, pero estando aquí [he visto que] no mandas tanto", puntualizaba con gracia Huerta.

"No mando nada, ni siquiera en mi productora. Desde luego en la cadena... imagínate si mando, que estamos viendo lo que estamos viendo", añadía muy irónica Ana Rosa sobre el tijeretazo sufrido en la mañana.

Hay que recordar que El precio justo, también producido por su compañía, está en la cuerda floja por sus flojas audiencias en la tarde. El formato de Joaquín Prat, no obstante, tiene contrato hasta el verano.

El escritor Máximo Huerta.

En cuanto a El programa de Ana Rosa, el magacín es una de las ofertas más competitivas que tiene Telecinco en su daytime. El programa cerró enero con un promedio del 12,1% de cuota de pantalla.