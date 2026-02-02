Más de 4 millones: este es el premio más alto de la historia de la televisión en España (y no es el bote de 'Pasapalabra')

Cuenta atrás para que Pasapalabra entregue el mayor bote de su historia. Tal y como confirmó Antena 3 hace tan solo unos días, será esta semana cuando o Rosa Rodríguez o Manu Pascual logren resolver las 25 definiciones del Rosco y llevarse así el histórico premio.

Un premio que, este mismo lunes, asciende a 2.698.000 euros tras meses de una lucha sin cuartel entre el madrileño y la argentina afincada en Galicia.

Y es que, sus números son de récord, porque él lleva 434 programas (suma 268.200 euros) y ella 304 (acumula 167.400).

Es, además, el duelo entre Manu y Rosa es el más longevo en la historia de Pasapalabra, superando al que mantuvieron Rafa y Orestes, otra de las parejas más queridas por los fans del programa.

El balance es el siguiente: Manu ha ganado 118 programas, Rosa 94 y han empatado 91.

Todos estos números hacen que el bote que ponga en juego Pasapalabra sea el más alto de toda su historia. Los 2,7 millones de euros que ganarán uno de los dos, previsiblemente este jueves, superarán los 2.272.000 euros que se llevó Rafa Castaño en marzo de 2023.

El sevillano pulverizaba el récord que, hasta entonces, tenía Eduardo Benito. Este comercial madrileño ganó 2.190.000 euros el 8 de mayo de 2006.

Hay que recordar que, además del de Rafa Castaño, Pasapalabra ha dado otros tres botes en su etapa en Antena 3.

Son el de Pablo Díaz (1.828.000 euros el 1 de julio de 2021); el de Sofía Álvarez (466.000 el 27 de septiembre de 2021) y el de Óscar Díaz (1.816.000 el 15 de mayo de 2024).

Sin embargo, los 2,7 millones que el programa de Antena 3 entregará esta semana no es el bote más alto que se ha visto en la historia de la televisión en nuestro país.

Hay que remontarse casi siete años atrás, hasta el 8 de julio de 2019, para encontrarnos otra gesta histórica.

La protagonizaron Los Lobos, el equipo formado por Manu, Valentín, Erundino y Alberto, el sustituto de José Pinto, fallecido el 27 de febrero de 2019. El golfo de Botnia les permitió llevarse el bote más alto de la televisión española: 4.130.000 euros.

Un impresionante monto que se unía a los 2.559.700 euros que ellos mismos habían acumulado a lo largo de su paso por el programa que presentaba Juanra Bonet en Antena 3.

Es decir, que se embolsaron un total de 6.689.700 euros.

Los Lobos, además, lograron el Récord Guinness por la mayor permanencia ininterrumpida en un formato de televisión.

Los Mozos de Arousa (Raúl, Borjamina y Bruno) ganaron más de 2,6 millones de euros en 'Reacción en cadena'.

Aunque no se puede considerar un bote como tal, Los Mozos de Arousa protagonizaron otra gesta histórica recientemente. Raúl, Borjamina y Bruno se llevaron un premio de 2.630.177 euros tras más de 400 programas en Reacción en cadena.

Su eliminación en Complicidad ganadora, la prueba final del concurso que presentaba Ion Aramendi en Telecinco, fue todo un shock para la audiencia. De hecho, desde su adiós, las audiencias cayeron y el programa no fue capaz de revertir la situación.