John Lithgow (80), severo sobre J.K. Rowling: "No está en la serie de 'Harry Potter', sus opiniones son inexplicables"

Aunque inicialmente se confirmó que J.K. Rowling sí estaba involucrada en la nueva serie de 'Harry Potter' para HBO, John Lithgow acaba de asegurar que la creadora de Hogwarts no está implicada en absolutamente nada del reboot.

El intérprete de Dumbledore, que ha firmado un contrato para interpretar al personaje durante los próximos 8 años, afirma que la escritora está alejada de la producción y que no tiene contacto con actores, guionistas o directores: la serie se está haciendo sin su supervisión.

Francesca Gardiner y Mark Mylod están desarrollando el reboot prestando suma atención al material original para realizar una adaptación lo más fiel posible a los libros de Rowling, pero sin consultar a la autora sobre cambios y especificaciones a causa de sus acusaciones de transfobia.

John Lithgow confirma que J.K. Rowling no está en el reboot de 'Harry Potter'.

" Me parece irónico y un tanto inexplicable"

"Me parece irónico y algo inexplicable que Rowling haya expresado tales opiniones", expresa el actor a The Hollywood Reporter. "He leído sobre ello y nunca la he conocido. En realidad, no está involucrada en esta producción en absoluto", continúa.

"Las personas que se están readaptando 'Harry Potter' y convertirla en una serie de televisión de ocho años son notables. … Son personas con las que realmente quiero trabajar", sigue.

"Por supuesto, me molesta cuando la gente se opone vehementemente a que yo tenga algo que ver con esto. Si lees 'Harry Potter', no ves absolutamente ningún rastro de sensibilidad transfóbica. Ha escrito una gran meditación sobre la amabilidad, la empatía y la aceptación, por eso me resulta tan extraño."

John Lithgow no es el único que ha manifestado estar en contra de los comentarios de Rowling, puesto que gran parte del reparto original de las películas de Warner también se opusieron a la autora tras sus escándalos y polémicas.

En principio, el plan de HBO es extender la serie de 'Harry Potter' durante una década en su plataforma, teniendo cada libro una temporada completa para adaptar cada uno de los detalles de los libros que se perdieron en los largometrajes. La serie, si todo marcha bien, se estrenará en 2027.