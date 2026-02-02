Iñaki Urdangarin, a Jordi Évole: "No creo que la justicia sea igual para todos, al menos en mi caso"

Desde el año 2012 la vida ha cambiado para Iñaki Urdangarin: de ser un miembro más de la Casa Real Española a convertirse en el "eslabón más débil" de la misma al destaparse los documentos del 'caso Noos'.

Este domingo, 1 de febrero, el que fuese marido de la infanta Cristina, se ha enfrentado a una entrevista que llevaba pendiente desde el año 2018.

Jordi Évole ha elevado a Urdangarin al prime time de laSexta para promocionar sus memorias y descubrir las dos caras de la moneda del exduque de Palma. En una entrega doble, Urdangarin se enfrenta a su entrevista más personal.

Esta distendida charla ha comenzado de la mejor manera posible: con Évole preguntándole a Iñaki si sabía cuál era el libro de no ficción más vendido de España, haciendo referencia a las memorias del rey Emérito.

Iñaki Urdangarín en la entrevista de Jordi Évole. Atresmedia

Ante la comparativa, Jordi ha preguntado que si se ve superándolo en ventas. Iñaki, prudente, ha dicho que no cree que pase. "Él es un personaje global, aunque tendría su gracia", ha comentado entre risas después de que el catalán rompiese el hielo.

Jordi Évole ha confesado que hacía mucho tiempo que esta entrevista se debería haber hecho. "No se hizo en el año 2018 y he leído el guion de aquella entrevista para ver cómo ha cambiado la situación completamente. Ahí te seguías defendiendo y ahora ya has pagado", explica Évole.

Sin embargo, para entender toda la historia, el presentador se remonta al principio de los hechos, donde un joven Iñaki Urdangarin conoce a la infanta Cristina. En ese entonces, Urdangarin jugaba al balonmano profesionalmente y tenían muchas trabas para verse, sin que hubiese una foto de por medio.

"Teníamos que hacer malabarismos por la presión mediática. Lo hacíamos, pero lo normal era que no tuviésemos que hacer nada para ver a tu pareja", ha comenzado diciendo sobre las primeras quedadas con Cristina.

Durante la conversación, Évole ha preguntado sobre alguna aventura que recuerde. Iñaki lo ha tenido claro. "¡Que me viniesen a buscar en una furgoneta al Palau!", ha exclamado.

"Salir de entrenar en furgoneta, estar esperando y esperando a que las aguas estuviesen limpias para entrar en su apartamento y poder cenar", desvela.

Además, ha confesado que nunca les pillaron. "Era seguridad quien me venía a buscar en la furgoneta y organizaban para poder entrar en el apartamento. Esto fue en Barcelona. Y no nos pillaron. No hubo una foto juntos hasta después de la boda", confiesa a Évole.

Iñaki Urdangarin

Cuando su relación salió a la luz, cuenta Urdangarin que uno de sus mejores amigos le confesó que él no sabía qué le pasaba. "Llegó a pensar que podía estar saliendo del armario, que estaba buscándome a mí mismo, una cuestión así", ha expresado.

Durante meses, Iñaki hacía una vida un tanto extraña de cara a la galería, es por ello que hizo saltar las alarmas, hasta que no aguantaron más y se anunció.

La historia de amor comenzó muy bonita, continuó con una boda retransmitida en televisión que dirigió Pilar Miró, siguió con la creación de una gran familia formada por cuatro hijos y acabó con su entrada en prisión por su implicación con el 'caso Noos', antes de divorciarse en 2023.

El 'caso Noos' lo cambió todo

Su vida parecía perfecta hasta el 7 de noviembre de 2011. Habían salido informaciones que relacionaban a Iñaki con el Instituto Noos que no tenían buena pinta. Primero se fue a vivir un tiempo a Ginebra y después a Washington. Sin embargo, ese fue su final.

"En un tren de Washington a Nueva York recibo una llamada y me dicen: 'Mira Iñaki, siento decirte esto pero, a partir de mañana, van a por ti. Va a haber una campaña de acoso a tu imagen y te lo quería avisar'".

Al día siguiente sucedió todo. "Te quedas un poco preocupado y sí, efectivamente, era portada de un periódico contando toda la situación de Noos", ha explicado.

Iñaki Urdangarin en 'Lo de Évole'. Atresmedia

En ese momento, Urdangarin se dio cuenta de que aquellos valores que tenía y que había trabajado durante años se quedaron apartados a un lado. "Nunca he sido tan ambicioso. Perdí en humildad, en sencillez, en valorar las cosas más sencillas", así se describía antes de hacer saltar por los aires su vida pública.

Siempre tuvo el apoyo de su mujer, la infanta Cristina, sus hijos y la infanta Elena. Sin embargo, la institución, la Casa Real, lo apartó por completo para que se defendiera solo.

Ese mismo año, en el discurso de Navidad, Juan Carlos I pronunció aquella famosa frase de "la justicia es igual para todos". Eso a Urdangarin, que se sintió por aludido, a la larga no le sentó bien. "La justicia no es igual para todos, al menos en mi caso", ha confesado a Jordi.

Ahí fue cuando sintió que la Casa Real Española le iba a abandonar y que llegaría su peor momento. "La moneda gira cuantas veces y aquí la moneda gira para mal. Se convierte en una pesadilla", añade Urdangarin.

Desde entonces, comenzó una "barra libre" de medios de comunicación cebándose con el que fuese duque de Palma y sacando todo tipo de informaciones. Ya no importaba. Se entendía que la institución lo dejaba "abandonado".

El 18 de junio de 2018, Iñaki Urdangarin entra en prisión con una pena de 5 años y 10 meses. Cumplió condena y salió de la cárcel el 9 de abril de 2024.

Desde entonces, Iñaki nunca ha vuelto a ser la persona que era. Ahora, según le ha confesado a Évole, quiere recuperar el tiempo perdido y volver a la esencia de él, a valorar las cosas pequeñas y ser como era.

Asuntos sin resolver

Évole le ha preguntado sobre las limitaciones que tiene para hablar de la Casa Real y él ha sido claro: "Ninguna". "Siempre lo hago con mucho respeto y contando mi vivencia. Esto para la institución es agua pasada", ha declarado.

Iñaki Urdangarín en la entrevista de Jordi Évole para laSexta. Atresmedia

Eso sí, confiesa que le hubiese gustado tener una conversación con Juan Carlos, sobre todo porque años más tarde él tuvo una situación parecida. "Un tipo de conversación me hubiese gustado y no lo vi".

Aunque ha querido dejar claro que sí que tiene relación con ellos, con los Reyes Eméritos. "Para felicitar las fiestas, los cumpleaños. Lo cortés no quita lo valiente, no hay nada más que eso", afirma, mientras detalla que no dejan de ser los abuelos de sus hijos.

Con quien no ha vuelto a hablar nunca más ha sido con los Reyes actuales. Y, con Cristina, lo hace casi a diario. "Hablamos de forma continua de todo, a medida que han pasado las cosas, he sido lo más honesto posible".

Iñaki Urdangarin lo tiene claro, ahora quiere vivir bien y sin mucho sobresalto. "Quiero vivir en pareja, en paz y con tranquilidad", ha concluido tras dos horas de entrevista con Évole, que no ha puesto el freno en ninguna de sus preguntas, aunque sí que ha cuidado al exduque de Palma en una entrevista de lo más serena.