Cuatro gana por segundo mes consecutivo a laSexta: las claves de un triunfo que se ha resuelto sobre la bocina

Ya lo celebraba Nacho Abad en X en diciembre y lo vuelve a hacer en enero. Tras meses de ajustada lucha por la audiencia entre Cuatro y laSexta, la balanza se inclina a favor de la primera por segundo mes consecutivo.

De nuevo, Cuatro cierra enero como la tercera cadena privada más vista de España, por detrás de Antena 3 y Telecinco. Lo hace con un 6,1% de cuota, subiendo dos décimas respecto a diciembre y consiguiendo su mejor dato desde noviembre de 2024.

Aun así, laSexta crece al 6% de share, dos décimas más que en diciembre, cuando se produjo el 'sorpasso' de Cuatro al dial verde.

Después de 53 meses de liderazgo de laSexta en las cadenas de segunda generación, era superada por Cuatro el mes pasado.

Por la mínima, pero enero ha servido para comprobar que no parece una situación coyuntural. Cabe recordar que diciembre es un mes especial en cuanto a consumo televisivo por la Navidad.

Nacho Abad, en 'En boca de todos'. Mediaset España

Cuatro se ha impuesto a laSexta en franjas tan importantes como la sobremesa, con un 6,5%; en la tarde, con un 5,7%; en el prime time, con un 6,1%, y el late night, con un 6,2%.

Sin lugar a dudas, ha tenido que ver la alta demanda informativa con la que ha arrancado 2026, con el secuestro de Nicolás Maduro y la tragedia ferroviaria de Adamuz.

Horizonte rinde la noche de los jueves con un 9,5%, y su salto al access de Cuatro en la última semana de enero apunta maneras, tras firmar un 7,1%.

A esa hora, El Intermedio continúa siendo el programa más visto de laSexta y finaliza el mes en un 6,7%, rozando los 900.000 televidentes de media.

Y un pequeño apunte más allá de la actualidad: First Dates, en su nueva ubicación en Telecinco, también da la talla con un 8,4%.

Febrero será la verdadera prueba de fuego para saber si la estrategia funciona y Mediaset logra rascar décimas de El Hormiguero y La Revuelta.

Además, Código 10 está en máximos. El programa de Nacho Abad, que ha vivido un enero convulso, acabó el mes con un 10,7% y 480.000 espectadores. Es su récord de temporada tanto en share como en seguidores.

Risto Mejide, presentador de 'Todo es mentira'. Mediaset España

Y no todo es el horario de máxima audiencia, porque enero confirma que Cuatro se ha hecho fuerte en el day time. En la sobremesa, Risto Mejide se impone con Todo es mentira (6,7%) a Dani Mateo y su Zapeando (5,4%).

En la mañana, En boca de todos anota un nuevo récord histórico de cuota (7,1%), pero queda lejos de Al rojo vivo, ya que Antonio García Ferreras marca un 8,5% después de una crecida de 0,7 puntos en un mes.

laSexta, referente informativo

Que la duradera racha de laSexta se haya roto no significa que enero no le haya dejado cifras dignas de destacar.

El canal de Atresmedia estrena 2026, su 20 aniversario, sacando músculo en lo que lleva siendo referencia estas dos décadas: la actualidad. El público sigue eligiendo la cadena para informarse.

Al 8,5% de Al rojo vivo, se suma la cifra de laSexta Noticias. Un 7,8% para el informativo que supone su mejor cuota mensual de la temporada y su mes más visto en 10 meses. En este caso, Noticias Cuatro no le puede hacer frente.

laSexta Xplica también logra su mejor dato del curso, con un 7,5%, siendo es segundo mes más visto desde su estreno, y Más Vale Tarde sube al 6,1%.

Ana Pastor se desplazó a Groenlandia en ante la amenaza de invasión de Trump. Atresmedia Televisión

Atresmedia acierta tirando de El Objetivo de Ana Pastor para cubrir los hechos de relevancia acaecidos este mes. El especial dedicado a la intervención de Trump en Venezuela fue el más visto de la historia del formato: 8,5% y 1.044.0000 seguidores de media.

En clave de entretenimiento, Lo de Évole empieza fuerte su séptima temporada, con Manuel Carrasco (6,7%) y la doble entrega con Alba Flores (8,1% y 8,6%).