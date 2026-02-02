Audiencias: Jordi Évole firma récord con la entrevista a Iñaki Urdangarin en laSexta (10,8% y 12,6%)
La primera entrega es lo más visto del curso en laSexta, y la segunda firma la mejor marca en share del programa desde hace tres años.
Más información: Urdangarín, a Évole: "No creo que la justicia sea igual para todos, al menos en mi caso"
Buenas noticias para Jordi Évole.El programa que presenta en laSexta se apuntó récord de audiencia coincidiendo con la esperada entrevista a Iñaki Urdangarin.
Las dos entregas de Lo de Évole lideraron la noche del domingo, imponiéndose tanto a la gala de GH DÚO como al cine que emitió La 1 de TVE.
El primer episodio firmó un 10,8% y promedió 1.455.000 espectadores. Este capítulo, Cara, que ahondó en la etapa más positiva del que fuera marido de la infanta Cristina, es lo más visto de laSexta esta temporada.
El segundo escaló hasta el 12,6% y 1.388.000 seguidores en el canal de Atresmedia. Se trata de la mejor cuota que consigue el formato de Évole desde el 19 de febrero de 2023, cuando el periodista entrevistó a Macarena Olona.
Esta última entrega, Cruz, se centró en la caída a los infiernos de Urdangarin tras la condena a cinco años y diez meses de cárcel por los delitos de prevaricación continuada y malversación en el Caso Nóos.
La 1 consiguió un notable 11,8% con la película Juego de ladrones. Eso sí, si se analiza la franja de estricta coincidencia (22:03 - 23:42), la entrevista de Évole a Urdangarín gana con un 12,2% frente al 11,1% que obtiene La 1.
Telecinco se queda por detrás en este tramo (8,5%), al igual que Antena 3 (8,4%).
Y es que, la gala dominical de GH DÚO que pilota Ion Aramendi aguantó el tirón de Lo de Évole y el cine de La 1. GH DÚO registró un 10,2% de share, un dato lejano a lo que consigue entre semana: el pasado jueves se disparó a su mejor dato (14,9%).
Lo cierto es que el exduque de Palma ya fue un filón de audiencia en su reaparición en televisión. A finales de noviembre, la entrevista que le hizo Jordi Basté en el programa Pla Seqüència de La 2 Cat firmó un 9,2%, que fue el mejor resultado de la historia del canal catalán.
Eurosport arrasa con Alcaraz
Las audiencias de este domingo dejan también el éxito de Eurosport gracias a la histórica victoria de Carlos Alcaraz en el Open de Australia. La final que disputó contra Novak Djokovic firmó un 20,1% de share y 865.000 espectadores.