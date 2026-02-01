La precuela de 'La casa de papel' anuncia temporada 2 para 2026: "Si os gustó la primera, esta la supera con creces"

La precuela de 'La casa de papel' anuncia su temporada 2 para 2026: "Si os gusto la primera, esta la supera con creces"

'La casa de papel' marcó un antes y un después en Netflix, convirtiéndose en una de las series más importantes y representativas de la plataforma a nivel internacional. Era lógico, tras su éxito, que aparecieran nuevas producciones que extendiesen su imaginario, y 'Berlín' fue la respuesta a esa llamada.

La serie protagonizada por Pedro Alonso fue un fenómeno y batió récords con su primera temporada, y ahora la ficción que funciona a modo de precuela de los acontecimientos vistos en la serie de Álex Pina se prepara para estrenar una temporada 2 cargada de acción, drama, tensión y romance.

Los nuevos capítulos de 'Berlín' desembarcarán en Netflix el 15 de mayo, si no hay cambios en el calendario, y todo apunta a que el spin-off encabezado por Pedro Alonso va a subir aún más el nivel: Netflix quiere seguir sorprendiendo a los espectadores con esta historia de atracos y tiene preparados un sinfín de giros de guion.

'Berlín' sigue de cerca la historia del personaje interpretado por Pedro Alonso antes de los acontecimientos de 'La casa de papel', mostrando sus golpes como ladrón alrededor del mundo reuniendo a equipos profesionales para realizar sus robos sin dejar rastro. Tras la primera temporada en París, ahora toca subir de nivel.

Tristán Ulloa, uno de los miembros del reparto, ha adelantado parte de la sinopsis de la temporada 2: "Hay un reto que nos propone la duquesa de Sevilla: robar 'La dama del armiño', pero en realidad vamos a robarle a él", comenta. "No os vais a aburrir, si os gustó la primera, esta la supera con creces."

La primera temporada de 'Berlín' llegó a las 329.000.000 de horas vistas y las 50.100.000 visualizaciones, por lo que se espera que estos nuevos episodios, que en principio serán ocho, rompan nuevos límites y sean igualmente un éxito, reafirmando que el fenómeno de 'La casa de papel' sigue intacto.