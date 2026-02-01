Miguel Aparicio, director de 'Pasapalabra', sobre Manu y Rosa: "Está todo medido al milímetro"

Miguel Aparicio, director de 'Pasapalabra', junto a Manu Pascual y Rosa Rodríguez en un montaje de BLUPER.

Cuenta atrás para que Pasapalabra entregue el bote más alto de la historia. Manu Pascual y Rosa Rodríguez optan a un premio que este lunes, 2 de febrero, alcanza los 2.698.000 euros.

Superará con creces al que consiguió Rafa Castaño, cuando en marzo de 2023 se llevó 2.272.000 euros al resolver el Rosco del tirón, dejando sin opción de jugar a Orestes.

Anunciar que el bote ya tiene dueño, ha hecho que el programa que presenta Roberto Leal en Antena 3 coja carrerilla y se dispare en audiencia.

Este miércoles, 28 de enero, Pasapalabra firmó su emisión más vista de la temporada en casi 3 años, desde marzo de 2023, con 2.376.000 espectadores de media.

Y es que, la rivalidad entre Manu y Rosa también alcanza cifras históricas. El madrileño cuenta con el récord de permanencia y sumará 434 programas este lunes. En su zurrón cuenta ya con 268.200 euros.

Rosa Rodríguez y Manu Pascual en 'Pasapalabra'. Atresmedia

En cuanto a la argentina —sus padres llegaron a A Coruña cuando esta tenía 7 años— afincada en Galicia, es la primera mujer en ser centenaria de Pasapalabra. Este lunes, Rosa afrontará su programa 304, en los que ha acumulando un total de 167.400 euros.

"La gente me para por la calle para preguntarme. Manu y Rosa son dos concursantes que sirven de inspiración a mucha gente, porque son jovencísimo", reconocía Roberto Leal a BLUPER a colación del Atresplayer Day.

Igualdad de condiciones

La igualdad entre Manu y Rosa es máxima. Pero, como ocurre cuando el bote está a punto de caramelo, siempre hay quien se ha quejado de la existencia de cierto favoritismo hacia uno de los dos concursantes, con definiciones supuestamente de menor dificultad.

En una entrevista exclusiva para BLUPER, Miguel Aparicio, director de Pasapalabra, fue rotundo a la hora de enterrar este mito. "Los Roscos son verdaderas filigranas", admitió.

"Un equipo de cinco guionistas se encarga de crear dos roscos, lo que son 50 definiciones en total", declaró, explicando que "el rosco ya viene calibrado según el criterio del propio guionista para que sean equiparables en cuando a dificultad".

Por lo tanto, los concursantes que se enfrentan a la prueba estrella de Pasapalabra, en este caso Manu y Rosa, juegan en igualdad de condiciones.

Manu y Rosa en 'Pasapalabra'. Cedida

"Si hay, por ejemplo, una pregunta difícil sobre un tema geográfico en un rosco, en el otro también tiene que haber una. Está todo medido al milímetro para que nadie se pueda quejar", aseguró.

En la misma entrevista, Aparicio se encargó de desmontar otra de las leyendas que existen en torno a Pasapalabra: que los roscos tienen menos dificultad si el bote que hay en juego es menor.

"No se ponen roscos más fáciles porque haya menos dinero. Estamos siempre en un nivel altísimo. Además, cuando hay concursantes nuevos nunca sabemos qué van a saber", dijo.

"El Rosco siempre es difícil", sentenció.

Adiós al 'efecto sorpresa'

Aparicio también se pronunció sobre la pérdida del 'efecto sorpresa' del bote al anunciar con antelación el momento más esperado por los fans del programa.

En un principio, el equipo de Pasapalabra estaba radicalmente en contra de esta estrategia de cadena porque "queríamos premiar a ese espectador fiel que está pendiente cada día".

No obstante, reconoció que, al final, se trata de "hacer televisión", y que esto implica que el objetivo es reunir a "cuanta más gente mejor". Eso sí, el plan funciona, porque cuando se empieza a "calentar" el bote, la audiencia sube.

Al final, su único deseo es que "se alineen los astros y alguien consiga responder las 25 definiciones".