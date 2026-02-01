Isa Pantoja: "Antes de cumplir 18 años ya estaba expuesta. Hasta se hizo una cuenta atrás con mi embarazo"
BLUPER charla con la hija de Isabel Pantoja, que participa en 'DecoMasters' junto a su marido, Asraf Beno.
Más información: Nacho Abad estalla contra Sánchez por la regularización de inmigrantes: "Y a los delincuentes nos los comemos"
Es uno de los nombres más potentes del casting de DecoMasters. Uno que a muchos aún les cuesta relacionar con TVE. Isa Pantoja, junto a su chico, Asraf Beno, es concursante de talent de decoración de La 1.
Cada lunes, los espectadores del formato de Shine Iberia pueden seguir las peripecias de la pareja que tantas horas de contenido ha dado a Mediaset. "Sigo trabajando en Telecinco. Ellos también apuestan por mí", desvela a BLUPER.
La hija de Isabel Pantoja acepta que confía más en sí misma gracias a esta experiencia compartida con rostros como Mar Flores, Carlo Costanzia, Antonia Dell'Atte o Edu Casanova. "Yo no he crecido con ese impulso del 'tú puedes".
Confiesa que le preocupa un poco lo que piense la tonadillera de sus confesiones sobre la relación madre-hija en el programa. "Pueden malinterpretarse. Al ser un programa grabado, tú no tienes el control". Sobre Kiko Rivera, poco tiene que añadir: "No hablo con él. Pero espero que le guste".
Aquella Isa Pantoja tan propensa a la polémica parece no existir ya, aquella cuyo embarazo fue anunciado por Sálvame en una cuenta atrás, como recuerda la joven. Ahora se siente "reconocida", con un respeto que se ha ganado poco a poco.
¿Por qué aceptaste la propuesta?
Por el hecho de enfrentarme a algo totalmente distinto. Nunca había tenido nada que ver con la decoración, aunque siempre me haya gustado. Pero yo venía de hacer realities muy diferentes, nunca talent.
La propuesta incluía a mi marido, y ese apoyo fue clave para mí. Cuando me lo ofrecieron, yo estaba embarazada. Hasta septiembre tenía margen para organizarme y planificarme bien.
¿No te daba miedo que surgiesen fricciones con Asraf?
Sí que tenía mucha incertidumbre. No solo por trabajar con mi pareja, sino con muchas personas que no conozco. Pero lejos de separarme de Asraf, nos ha unido más.
"Sigo trabajando en Telecinco, ellos también siguen apostando por mí"
¿DecoMasters te lo propusieron antes o después de La familia de la tele?
Al mes más o menos de estar en La familia de la tele, me propusieron hacer este programa. Hubo un casting. Yo estaba tranquila. Si salía bien, genial. Si me cogían, tenía claro que lo iba a aceptar seguro.
¿Crees que tuvo que ver el hecho de alejarte de Mediaset?
No lo sé, de todo me llevo cosas positivas. La familia de la tele fue un aprendizaje enorme, trabajé con grandísimos profesionales y adquirí muchas tablas que me van a servir siempre.
Estoy muy agradecida por esa oportunidad. Pero también necesitaba encontrarme en otro registro. Darme la oportunidad de probar algo diferente.
La familia de la tele fue cancelado a las seis semanas. ¿Te arrepientes de haber participado?
Para nada. Aprendí mucho en esas seis semanas, fue una escuela. Y sigo trabajando en Telecinco, ellos también siguen apostando por mí. No lo vivo como un fracaso personal.
Tú sabes lo que es participar en un reality en directo, pero este es grabado. ¿Qué diferencia has notado?
Mucha. Yo estoy acostumbrada al 24 horas, a que se emita todo. Aquí, cuando te ves en casa, te analizas y te observas. Es una experiencia distinta y aun así repetiría.
En la rueda de prensa decías que DecoMasters te ha ayudado a sanar heridas de la infancia.
Al convivir tantas horas con personas que no conocen tu historia, surgen preguntas y conversaciones muy sinceras. La gente que no tiene ni idea de mi relación con mi madre me ha dado una opinión objetiva.
Decorar una habitación de bebé me ha transportado a mi infancia. Son cosas que te remueven. Yo vine pensando: 'No quiero hablar de mi vida, vengo a decorar'. Pero, al final, todo fluye. Son muchas cosas y acabas contando las cosas sin querer.
¿Qué formato ha sido más duro a nivel emocional? ¿Gran Hermano o DecoMasters?
Muchísimo más DecoMasters. Nunca había abierto tanto en un reality, otras veces he sido más comedida. Incluso en un plató, como cuando iba a El programa de Ana Rosa, vas más preparada, sabes más o menos qué te van a preguntar.
Aquí no. Son muchas horas de presión. De repente, te ves hablando de algo que te hace llorar, reír o recordar cosas que te duelen.
¿Te preocupa que Isabel Pantoja vea el programa?
Un poco, sí. Sé que lo que dije es verdad, es lo que sentí en ese momento, pero me preocupa que se pueda malinterpretar. Al ser un programa grabado, no tienes el control.
Ahora estoy a la expectativa. De hecho, no quiero verlo de inmediato. Me da un poco de cosa.
¿Cómo ha sido compartir experiencia con gente que no conocía tu historia personal?
Me ha gustado que no me juzgaran por lo que han visto de mí. He podido conocer a personas muy famosas desde otro lugar y preguntarles por su vida.
Siempre me preguntan a mí, y aquí yo también quería saber de los demás. Todo el mundo tiene problemas, conflictos familiares y eso hace que te entiendan sin prejuicios.
"Siento que se me está dando el reconocimiento del respeto. Muchas cosas que he contado se han demostrado ciertas, y personas de mi entorno lo han confirmado"
Coincidir con Mar Flores, con toda la polémica que ha tenido, me ha unido a ella. He descubierto que hay cosas que nos conectan a ambas.
Parece que con el tiempo la sociedad tiene una imagen más blanca y amable de ti. ¿Cómo crees que lo has conseguido?
Siento que me lo he ganado. Desde joven se hizo un experimento conmigo. Antes de cumplir los 18, ya estaba expuesta con una cuenta atrás porque se iba a anunciar el embarazo de la hija de una famosa.
Ahora siento que se me está dando el reconocimiento del respeto. Muchas cosas que he contado con el tiempo se han demostrado ciertas, y personas de mi entorno lo han confirmado. Al final es algo mutuo. Yo respeto y la gente me respeta.
Decías antes que DecoMasters ha sacado una nueva versión de ti.
Una Isa que confía más en sí misma. Yo he crecido sin ese impulso del 'tú puedes'. En DecoMasters he aprendido que las cosas no siempre salen como quieres y que no puedes refugiarte en casa y que otros las solucionen por ti.
Hablabas de tu miedo a que tu madre viese el programa. ¿Cómo crees que reaccionará tu hermano Kiko?
No lo sé, no hablo con él. Pero espero que lo vea y que le guste el programa.