Emma García paraliza 'Fiesta' y estalla contra Gloria Camila: "Paso de preguntar. A mí me importa una mierda"

Momento de gran tensión el que se ha vivido este domingo en Fiesta. Todo ha ocurrido a raíz de la actitud que ha tenido Gloria Camila después de que se le preguntara por su viaje a Venecia con su exnovio, el cantante Álvaro García.

Una escapada que coincidía con una indirecta que, para muchos, lanzaba en redes Manuel Cortés. Y es que, al hijo de Raquel Bollo se le relacionaba últimamente con la propia Gloria.

De ahí que la presentadora arrancara el asunto hablando con Raquel Bollo en los pasillos de Telecinco. Todo ha cambiado cuando, al llegar al plató, Emma García se encontraba a la hija de Ortega Cano muy seria y con los brazos cruzados.

Ella, no obstante, aseguraba que todo estaba bien y que no le pasaba nada. "Dices que no estás enfadada, pero algo no te ha gustado por la cara que tienes", decía Emma a lo que Gloria aseguraba que no le gustaba la "polémica" que se estaba "generando".

"Se está hablando demasiado", deslizaba visiblemente molesta. "¿No estás acostumbrada a estas polémicas?", insistía la presentadora, a lo que Gloria replicaba con el ceño fruncido: "La verdad es que no".

Aplaudo que Emma García ponga las cosas claras.

Condeno que se siga contando con gente que se mosquea por hablar de su vida privada, a pesar de que gran parte de su sueldo depende de ello.

Basta ya pic.twitter.com/gHbphZUc1c — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) February 1, 2026

"Mi vida es mía, la vivo con naturalidad, con respeto. No tengo por qué justificarme de nada", agregaba Gloria. Una frase que ha hecho que Emma estallara como pocas veces.

"Pero vamos a ver. ¿Yo no puedo preguntar o cómo va esto?", decía mencionando directamente a la dirección del programa para después levantarse del sofá y dirigirse al público.

"Una se me enfada con la suegra y la otra está cabreada que no quiere justificar su vida cuando sabe que le voy a preguntar con todo el cariño del mundo... Pues paso de preguntar porque a mí me importa una mierda también esto".

Acto seguido, la directora de Fiesta, Eva Espejo, le confirmaba que podría preguntar lo que quisiera. "Yo no voy a preguntar y voy a tener que aguantar esas caras cuando Gloria sabía que íbamos a hablar de esto", subrayaba cabreada la comunicadora vasca.

Gloria Camila, visiblemente molesta en 'Fiesta'.

Gloria, entonces, quería rebajar la tensión asegurando que no estaba enfadada con Emma, pero esta se mantenía firme con su cabreo.

"Llego y me encuentro con una chica de brazos cruzados, que la pregunto y dice 'no quiero justificar mi vida'. Pues no hables de ella, lo hablas con la dirección y yo hablo de otro tema", decía rotunda García, arrancando los aplausos del público en plató.

Emma García justificaba ese cabreo mayúsculo porque "no tiene que aguantar las caras de Gloria Camila", ni las de Raquel Bollo. "Si no queréis que se os pregunte sobre ciertas cosas, habladlo con la dirección y yo no os pregunto".

"Lo estáis rebotando en mí, y a mí eso no me hace gracia. Igual que tú dices lo que quieres, yo también", cerraba contundente la presentadora del programa de Telecinco. Instantes después, tanto Gloria como Raquel procedían a hablar del tema más tranquilas.