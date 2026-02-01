Audiencias: Antena 3 crece, La 1 firma su mejor enero en 14 años y Telecinco no remonta pese a su batería de estrenos

Antena 3 sigue con paso firme y se apunta un nuevo triunfo en audiencia (12,9%). Con enero, suma ya año y medio en lo más alto, en un mes en el que el consumo de televisión ha crecido un 4,2% respecto a diciembre.

La cadena de Atresmedia no sólo gana, sino que amplía la distancia respecto a sus rivales. Y lo ha hecho pese a haber priorizado la rentabilidad de su programación.

Antena 3 no ha gastado más cartuchos de los necesarios pese a que La 1 amenazaba con arrebatarle el liderazgo: en enero ha lanzado Nos vamos de madre, el programa de Roberto Leal, la sexta edición de El desafío y lo nuevo de Atrapa un millón.

De hecho, a 21 de enero, ambos canales firmaban un empate técnico con un 12,5%, tras el gran comienzo de año de La 1, impulsada por los últimos coletazos de la programación de Navidad con eventos como el Concierto de Año Nuevo o la Cabalgata de Reyes.

Antena 3 mejora una décima el resultado de diciembre y crece tres en el interanual. La ventaja respecto a la pública, que ahora mismo es su máximo rival, crece hasta las siete décimas. Lidera en la sobremesa y el prime time, las franjas más importantes.

Una vez más, su parrilla diaria ha vuelto a sacar músculo colando hasta cuatro programas entre los más vistos. El 'efecto bote' hace que Pasapalabra escale hasta la primera posición, por delante de El Hormiguero, La ruleta de la suerte y El desafío.

Otro triunfo incontestable es el de sus informativos, que nuevamente vuelven a ser los más vistos de la televisión.

Sandra Golpe en 'Antena 3 Noticias 1'.

Sandra Golpe —con un 24% y 2.321.000 firma el mejor enero de Antena 3 Noticias 1 en 20 años— y Vicente Vallés —18,8% y 2.319.000— son referentes en el mes de la detención de Maduro y la tragedia de Adamuz.

La 1 continúa en su buen momento (12,2%), firmando su mejor enero en 14 años, desde 2012, si bien es cierto que, pese a ir con todo, no le ha dado para vencer a Antena 3.

La pública ha tenido los finales de Hasta el fin del mundo, Aria y Dr. Fabiola Jones y la no despedida de Marc Giró, que se marcha de RTVE a Atresmedia para presentar un programa en laSexta.

Además de estrenar en la última semana Decomasters, The Floor y Crossobar, La 1 también ha contado en enero con el chute en audiencia que le dio el batacazo del Real Madrid en Albacete, la emisión más vista de todo el mes con más de 3,5 millones.

La 1 vuelve a estar fortísima en la mañana con el tándem formado por Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz; Directo al grano firma su mejor resultado (11,1%) en las tardes y Aquí la tierra está a punto de sorpassar a La Revuelta como su programa más visto.

Pese al subidón de los últimos días, el show de Broncano firma su peor mes de la temporada (10,8%), a 3,6 puntos de El Hormiguero de Pablo Motos (14,4%).

Telecinco sigue mal

En cuanto a Telecinco, la cadena no logra relanzar las audiencias pese al gran esfuerzo de programación que ha hecho en enero, al lanzar hasta seis nuevas ofertas. Ni La isla de las tentaciones ni GH DÚO han evitado otro mínimo en enero (8,6%).

La privada sigue pagando las consecuencias de su flojísimo day time, donde intentará consolidar El precio justo y Allá tú.

Algo mejor le ha ido en prime time. Primero con GH DÚO. El reality parece que está despegando después de que este jueves liderara con un 14,9% de share, dos puntos más que la semana anterior.

Tras el adiós a una nueva (y exitosa) edición de La isla de las tentaciones, Casados a primera vista ha empezado con buen pie al promediar un 14,1% con sus dos primeras entregas.

'Casados a primera vista'.

Meritorio fue el dato que hizo Pura sangre (11%), pese a estrenarse más allá de las 23:00 de la noche. Telecinco también acertó con el especial El precio de... con la entrevista al hijo de Ábalos.

Más preocupantes son los datos de Got Talent. El programa de Fremantle empieza a dar evidentes signos de desgaste la noche de los sábados, donde ha perdido contra La ruleta de la suerte noche y Atrapa un millón.

Nuevo triunfo de Cuatro

Las audiencias de enero también nos dejan la victoria, por segundo mes consecutivo, de Cuatro frente a laSexta.

El canal de Mediaset mejora dos décimas sobre diciembre (6,1%) y se impone al de Atresmedia por solo una décima (6%).

La receta sigue siendo la misma. Nacho Abad (En boca de todos), Risto Mejide (Todo es mentira) e Iker Jiménez (Horizonte) han exprimido al máximo la actualidad.