Ángeles Blanco habla como nunca de Vicente Vallés: "Él es muy tímido. Un día me llamó y dije: 'Este va a querer algo más'"

El pasado sábado, 30 de enero, Ángeles Blanco se sentó frente a Emma García en el plató de Fiesta, en Telecinco, para ofrecer una entrevista que desveló detalles inéditos de su vida personal y profesional.

La periodista, conocida por su discreción, se abrió como nunca antes, dejando entrever cómo ha sido su trayectoria en televisión tras 33 años en Telecinco.

Además, se aventuró a hablar sobre cómo conoció a Vicente Vallés, quien empezó como compañero de profesión y con quien acabó casada.

En un tono cercano y relajado, Blanco recorrió momentos de su trayectoria conjunta, recordando cómo la televisión no solo les unió profesionalmente, sino que también se convirtió en el escenario de su relación.

La periodista relató con humor tímido cómo su día a día entre redacciones y platós fue consolidando un vínculo que hoy consideran inquebrantable.

Ángeles Blanco en 'Fiesta'. Telecinco

Ángeles Blanco explicó que conoció a Vallés de manera muy peculiar: "Lo conocí porque fue pareja profesional mía durante los informativos de fin de semana y nos tocó trabajar juntos. Pensaron que podíamos ser una buena pareja televisiva y empezamos a presentar… y ya sabes", contó.

Sus palabras dejan entrever que la complicidad surgió poco a poco, entre cámaras y guiones, mientras compartían largas jornadas frente a las noticias.

Para Blanco, el trabajo en la redacción fue clave para fortalecer su relación. "El rato que estás en el plató es poco tiempo si lo comparas con el tiempo que estás detrás, en la redacción", explicó.

Y añadió: "Nosotros casi vivimos aquí. Hay mucho trabajo en la redacción y compartes muchas cosas, muchas conversaciones; es como tu familia y el roce hace el cariño", confesó entre risas a Emma García.

El día a día entre compañeros, entre bromas y confidencias, fue el terreno donde se fue cultivando su afecto mutuo, aunque el primer paso lo dio Vicente.

"Él dio el primer paso. Esto es como todo, se va notando. Él es muy tímido y un día, de buenas a primeras, suena el teléfono; yo pensaba que era para algo de trabajo y no, y dije: 'uh, este va a querer algo'", relató Blanco, refiriéndose a su primera toma de contacto fuera del trabajo.

Y añadió: "A mí me caía bien y, al final, aquí estamos". Entre anécdotas y recuerdos, Blanco dejó claro que la discreción y la naturalidad fueron siempre su mejor aliadas como pareja.

Tienen un hijo de 13 años

Fruto de su vida de pareja, durante los años de relación tuvieron su único hijo juntos. "Mi hijo no ve a ninguno de los dos al mismo tiempo, por prescripción propia de él. Cuando estamos juntos no paramos de ver noticias, así que nos dice que paremos un poquito", reveló.

De hecho, ha contado que su hijo ahora está más feliz que nunca: "Ahora que no nos tiene a los dos -presentamos ambos el informativo nocturno-, mientras cena ha encontrado su momento para ver lo que le apetece y no se pone los informativos", explicó.

Aunque, para la periodista, esto no ha resultado complicado, ya que su hijo está acostumbrado a los horarios de sus padres y a sus ausencias.

Vicente Vallés y Ángeles Blanco junto a su hijo. Gtres

"¿Sabes qué pasa? Desde pequeño ha vivido con esto. De pequeño, no paramos mucho en casa; está acostumbrado. Tiene 13 años ahora y tiene una madurez extraordinaria. Creció hasta los 12 años conmigo presentando el fin de semana. Sin cumpleaños, sin ir al cine…", contó en Fiesta.

A pesar de los sacrificios, Blanco destaca la comprensión y responsabilidad que su hijo ha desarrollado gracias a esta experiencia compartida.

Lo que comenzó como una apuesta profesional se transformó en una historia de complicidad, respeto y cariño, donde el roce cotidiano y la cercanía han sido los protagonistas de una relación sólida y discreta, alejada del foco mediático pero profundamente humana.