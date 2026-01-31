Paul Dano (41) sobre la humillación y crítica de Quentin Tarantino: "Estoy muy agradecido"

Paul Dano (41) sobre la humillación de Quentin Tarantino: "Estoy muy agradecido de que el mundo haya hablado por mí"

Recientemente y sin motivo aparente, Quentin Tarantino atacó severamente a Paul Dano, actor de Hollywood visto recientemente en producciones como 'The Batman', afirmando que era un mal actor y el "eslabón débil" de 'There Will Be Blood' de Paul Thomas Anderson.

Las declaraciones del cineasta no pasaron desapercibidas y no dejaron indiferente a nadie, despertando una corriente de respuestas y críticas hacia su ofensiva contra Dano. Tras semanas de silencio, ahora el propio actor habla por primera vez sobre el tema y afirma estar muy agradecido por haber recibido el apoyo de sus compañeros.

Paul Dano responde a Quentin Tarantino.

Paul Dano agradece el apoyo de Hollywood

Durante una entrevista para Variety, Dano ha asegurado sentirse arropado por sus compañeros tras las polémicas declaraciones de Tarantino, que le tachan de actor mediocre a pesar de tener una amplísima carrera a sus espaldas.

"Fue muy bonito. También estoy muy agradecido de que el mundo haya hablado por mí para que yo no tuviera que hacerlo", asegura el actor para el medio mencionado. George Clooney, de entre otras estrellas, apareció en defensa de Dano rápidamente aun habiendo trabajado codo con codo con Tarantino en el pasado.

"No me importa darle la lata. Él me la dio", confesaba. Por el momento, Tarantino no ha emitido ningún comunicado de disculpa ni nada similar, y realmente tampoco se espera que lo haga. Máxime teniendo en cuenta que nunca suele recular, aun teniendo presión social a su alrededor.

Con todo, Paul Dano continúa creciendo en Hollywood con nuevas producciones, como 'Vegas: A Love Story' y 'The Chaperones'. Además, se espera que el actor aparezca también en 'The Batman 2', la esperada secuela del universo del Caballero Oscuro de Matt Reeves que revolucionó DC en 2022.

La primera entrega fue todo un éxito en taquilla recaudando 772 millones de dólares y Dano maravilló a la crítica y público con su interpretación de Enigma. Esperemos que el artista siga ligado a este universo de superhéroes para ofrecer más de su talento interpretativo.